Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 25 नवंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 25 नवंबर, 2025 की खबरें और समाचार: इथियोपिया के हायली गुब्बी ज्वालामुखी के फटने से उठे राख के विशाल बादल सोमवार रात दिल्ली पहुंच गए. वहीं, दिल्ली में बढ़ते गंभीर प्रदूषण और खतरनाक PM2.5 व PM10 स्तर को देखते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं. पढ़ें सोमवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख दिल्ली तक पहुंची, जयपुर-जैसलमेर तक असर, उड़ानें रद्द, अलर्ट पर DGCA



इथियोपिया के हायली गुब्बी ज्वालामुखी के फटने से उठे राख के विशाल बादल सोमवार रात दिल्ली पहुंच गए. राख के ये बादल पहले पश्चिमी राजस्थान और फिर दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में फैल गए.

दिल्ली में प्रदूषण का आपातकाल! सरकार का सख्त आदेश- अब आधे कर्मचारियों को WFH जरूरी



दिल्ली में बढ़ते गंभीर प्रदूषण और खतरनाक PM2.5 व PM10 स्तर को देखते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देश पर सभी सरकारी और निजी ऑफिस में केवल 50 फीसदी कर्मचारियों को ही बुलाने की अनुमति होगी.

शंघाई एयरपोर्ट पर भारतीय महिला संग दुर्व्यवहार, भारत ने चीन के समक्ष जताया कड़ा विरोध



अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय महिला को शंघाई पुडोंग एयरपोर्ट पर ट्रांजिट के दौरान रोका गया और पासपोर्ट अमान्य बताया गया. इस घटना पर भारत ने बीजिंग में कड़ा विरोध दर्ज कराया और इसे अनावश्यक बाधा करार दिया.

TRAI ने ब्लॉक किए 21 लाख फोन नंबर्स, मोबाइल यूजर्स के लिए एडवाइजरी जारी



टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने 21 लाख फ़ोन नंबर ब्लॉक किए हैं. ये नंबर स्पैम और फ़्रॉड से जुड़े थे. TRAI ने इसको लेकर पब्लिक एडवाइजरी भी जारी की है.

भारतीय महिला टीम ने जीता लगातार दूसरा विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप, चीनी ताइपे को फाइनल में 35–28 से हराया



भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ढाका में फाइनल में चीनी ताइपे को 35–28 से हराकर लगातार दूसरी बार विमेंस वर्ल्ड कप जीत लिया. इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में ईरान को 33–21 से हराया था.

स्मृति मंधाना ने शादी टलने के बाद डिलीट की फोटोज, पलक मुच्छल ने किया इमोशनल पोस्ट



भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी पिता को माइनर हार्ट अटैक के बाद टाल दी गई. बाद में, स्मृति मंधाना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से मेहंदी और हल्दी की सभी तस्वीरें हटा दी हैं.

भारत में बनेगा राफेल का सबसे खूंखार हथियार HAMMER, फ्रांस के साथ डील डन



भारत की कंपनी BEL और फ्रांस की Safran ने मिलकर HAMMER स्मार्ट बम को भारत में बनाने का आधिकारिक समझौता किया है. BEL के CMD मनोज जैन और Safran के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर ज़िग्लर ने हस्ताक्षर किए.



इथियोपिया में 10 हजार साल बाद फटा ज्वालामुखी, आसमान में छाया राख का गुबार, कई उड़ानों पर असर



इथियोपिया में 10 हजार साल बाद ज्वालामुखी विस्फोट के कारण कन्नूर-अबू धाबी इंडिगो फ्लाइट 6E 1433 को अहमदाबाद डायवर्ट किया गया. सभी यात्री सुरक्षित पहुंचे. वैज्ञानिकों ने ज्वालामुखी फटने की इस घटना को यहां की असाधारण घटनाओं में गिना.

बद्रीनाथ मंदिर को 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया, धाम के कपाट कल होंगे बंद, चारधाम यात्रा होगी संपन्न



उत्तराखंड के ऊपरी गढ़वाल क्षेत्र में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट मंगलवार दोपहर 2.56 बजे बंद होंगे, जिससे इस साल की चारधाम यात्रा समाप्त हो जाएगी. गढ़वाल हिमालय के चार प्रमुख धामों में से तीन के कपाट पहले ही बंद हो चुके हैं.

राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी, अयोध्या अभेद्य किले में तब्दील, 6,970 जवान तैनात



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अयोध्या जाएंगे और श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण समारोह करेंगे. पीएम के दौरे को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया.

