इथोपिया के ज्वालामुखी विस्फोट से निकली राख दिल्ली पहुंची, DGCA ने एयरलाइनों को अलर्ट किया

इथोपिया के हायली गुब्बी ज्वालामुखी के फटने के बाद उठा राख का विशाल गुबार सोमवार रात करीब 11 बजे दिल्ली पहुंच गया. मौसम के जानकार पिछले एक दिन से इस राख वाले बादल को देख रहे थे. यह राख बादल लाल सागर पार करके करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भारत की तरफ बढ़ रहा था.
सबसे पहले यह राख बादल भारत में पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और जैसलमेर के ऊपर से आया. फिर धीरे-धीरे ये राख बादल दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के बड़े हिस्सों में फैल गया.
विशेषज्ञों ने बताया कि यह राख बादल जमीन से 25,000 से 45,000 फीट की ऊंचाई पर है. इसलिए फिलहाल लोगों की सेहत को ज्यादा खतरा नहीं है. पर हो सकता है कि जगह-जगह थोड़ी सी राख की परत गिरे.
मौसम विभाग का मानना है कि मंगलवार की सुबह का सूरज इसलिए लेकिन अलग और चमकीले रंग में दिखाई दे सकता है, क्योंकि राख की वजह से प्रकाश में ऐसा असर पड़ेगा.
लगभग 10 हजार साल बाद हुए इस विस्फोट से रविवार सुबह राख का घना गुबार 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक उठ गया था. भारत के लिए यह स्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राख के सूक्ष्म कण विमान के इंजनों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसी वजह से DGCA ने सभी भारतीय एयरलाइनों को तुरंत चेतावनी जारी की.
एयरलाइनों से कहा गया है कि वे राख प्रभावित इलाकों से दूर रहें, उड़ान मार्ग बदलें और इंजन या केबिन में किसी भी असामान्य प्रदर्शन की तुरंत रिपोर्ट करें. खासकर मस्कट FIR क्षेत्र में ऑपरेशन बेहद सावधानी के साथ करने को कहा गया है.
इसके अलावा, DGCA ने एयरलाइनों को पोस्ट-फ्लाइट जांच अनिवार्य की है ताकि राख के कणों से हुए किसी भी संभावित नुकसान का समय रहते पता लगाया जा सके. स्थिति लगातार बदल रही है, इसलिए 24×7 सैटेलाइट इमेजरी, ज्वालामुखी राख संबंधी सलाह और मौसम डेटा की निगरानी जारी है.
अनुमान है कि यह राख मंगलवार तक दिल्ली, जयपुर और उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में पहुंच सकती है. इससे उड़ान संचालन प्रभावित हो सकता है और हवा की गुणवत्ता पर भी असर पड़ेगा. पहले से प्रदूषण झेल रहे शहरों में यह अतिरिक्त समस्या खड़ी कर सकता है.
इथोपिया में विस्फोट से स्थानीय समुदाय पर भी बड़ा असर पड़ा है. कई गांव राख की मोटी परत से ढक गए हैं, जिससे खेती और पशुपालन पर जोखिम बढ़ गया है और लोगों की आजीविका पर सीधा असर पड़ा है.