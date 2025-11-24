भारतीय महिला टीम ने जीता लगातार दूसरा वुमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप, चीनी ताइपे को फाइनल में 35–28 से हराया

भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ढाका में सोमवार को खेले गए फाइनल में चीनी ताइपे को 35–28 से हराकर लगातार दूसरी बार वुमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया. पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने बेहतरीन फॉर्म दिखाया और सभी ग्रुप मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई, जहां उनका मुकाबला ईरान से हुआ.

ईरान को हराकर फाइनल में बनाई थी जगह

सेमीफाइनल में भी भारत का दबदबा जारी रहा और उन्होंने 33–21 से ईरान को मात देकर फाइनल में प्रवेश किया. दूसरी ओर, चीनी ताइपे ने भी अपने सभी ग्रुप मुकाबले जीते थे और सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 25–18 से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई. लेकिन निर्णायक समय पर भारतीय टीम ने धैर्य और रणनीति दिखाई और लगातार दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया.

पीएम मोदी ने दी बधाई

भारत की इस शानदार विजय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह जीत आने वाली पीढ़ियों को कबड्डी अपनाने के लिए प्रेरित करेगी. उन्होंने अपने X अकाउंट पर लिखा, 'कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीतकर राष्ट्र को गर्व महसूस कराने पर भारतीय महिला कबड्डी टीम को बधाई! टीम ने अद्भुत जज़्बा, कौशल और समर्पण दिखाया है. यह जीत अनगिनत युवाओं को कबड्डी अपनाने, बड़े सपने देखने और ऊंचा लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित करेगी.'

