स्मृति मंधाना ने शादी टलने की बाद डिलीट की फोटोज, पलक मुच्छल ने किया इमोशनल पोस्ट

भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी रविवार को तब अनिश्चितकाल के लिए टाल दी गई थी, जब क्रिकेटर के पिता को माइनर हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था. लेकिन अब इस कहानी में एक नया मोड़ आया है. क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने अपने इंस्टाग्राम से मेहंदी और हल्दी समेत शादी के सेलिब्रेशन की तमाम तस्वीरों को डिलीट कर दिया है.

बता दें कि मंधाना के पिता के अस्पताल में भर्ती होने के बाद स्थिति और तनावपूर्ण तब हो गई जब अगले ही दिन पलाश मुच्छल को भी सांगली के अस्पताल में भर्ती करना पड़ा. हालांकि शुरुआती रिपोर्टों ने चिंता बढ़ाई, लेकिन उनकी मां,अमीता मुच्छल ने बाद में पुष्टि की कि वह अब मुंबई लौट आए हैं और आराम कर रहे हैं.

मंधाना ने हटाई तस्वीरें

मंधाना, जो अपनी निजी जिंदगी को हमेशा सुर्खियों से दूर रखती हैं, बीते दिनों इंस्टाग्राम पर अपने प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन की झलकियां शेयर कर रही थीं. लेकिन अब उन्होंने उन सभी पोस्ट को डिलीट कर दिया है, जो यह साफ संकेत देता है कि इस समय उनके लिए परिवार और स्वास्थ्य प्राथमिकता है.

फैंस, जो शादी के अपडेट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस फैसले के बाद मंधाना और उनके परिवार के लिए समर्थन में संदेश भेजते नजर आए. सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया सहानुभूति और हौसला बढ़ाने वाली रही.

पलक मुच्छल ने किया ये पोस्ट

पलाश मुच्छल की बहन पलक ने लिखा, 'स्मृति के पिता की हेल्थ के कारण पलाश और स्मृति की शादी को रोका गया है. आप सभी से अपील है कि इस गंभीर समय में परिवारों की प्राइवेसी बनाए रखें.'

रविवार को होने वाली थी शादी

स्मृति और पलाश की शादी रविवार को एक निजी समारोह में होने वाली थी, जिसमें परिवार और करीबी दोस्त शामिल होने वाले थे. मेहंदी, हल्दी और संगीत जैसे पारंपरिक कार्यक्रम पहले ही शुरू हो चुके थे.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कई सदस्य- जेमिमा रोड्रिग्ज, राधा यादव, शेफाली वर्मा, अरुंधति रेड्डी, शिवाली शिंदे और ऋचा घोष भी इन कार्यक्रमों में मौजूद थीं. हल्दी समारोह के दौरान मंधाना का अपनी साथियों के साथ डांस करते हुए वीडियो भी वायरल हो गया था.

इससे पहले कपल ने अपनी सगाई सोशल मीडिया पर साझा की थी. मंधाना ने टीममेट्स के साथ एक मजेदार वीडियो पोस्ट किया था, जबकि पलाश ने मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में फिल्माया गया प्रपोजल वीडियो शेयर किया था.

