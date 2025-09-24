Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 24 सितंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 24 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: UNHRC में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब किया. वहीं, कोलकाता में भारी बारिश के चलते दुर्गा पूजा की रौनक फीकी पड़ी. इन खबरों के अलावा, UNGA में तुर्की के राष्ट्रपति ने कश्मीर का मुद्दा उठाया. पढ़ें बुधवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

'अवाम पर बम गिराने से फुर्सत मिले तो...', UNHRC में PAK को खैबर पख्तूनख्वा याद दिलाकर भारत के क्षितिज त्यागी ने जमकर धोया

भारत ने पाकिस्तान सेना द्वारा खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही असहाय और मासूम अवाम पर की गई बमबारी की ओर दुनिया का ध्यान खींचा है. भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की इस करतूत की ओर इशारा किया है और कहा है कि ये दुनिया का ऐसा मुल्क है जो अपने ही नागरिकों पर लड़ाकू विमानों से बम गिराता है और उनकी हत्याएं करता है.

बारिश ने किया कोलकाता का हाल बेहाल... पंडाल और बाजार भी हुए तबाह, दुर्गा पूजा की रौनक पड़ी फीकी



कोलकाता में हुई बारिश ने शहर का हाल बेहाल कर दिया है. 24 घंटे के दौरान 247.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिए. इस भारी बारिश के कारण दुर्गा पूजा के पंडालों में पानी भर गया है और कई पंडाल खराब हो गए हैं, जिससे त्योहार के माहौल पर असर पड़ा है.

UNGA में एर्दोगन ने फिर उठाया कश्मीर का मुद्दा, गाजा को लेकर इजरायल पर भी हुए हमलावर



तुर्की राष्ट्रपति एर्दोगन ने UNGA में कश्मीर मुद्दा उठाते हुए कहा कि इसे UNSC प्रस्तावों के अनुरूप भारत-पाक संवाद से सुलझाया जाए. उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्धविराम पर संतोष जताया और कश्मीरवासियों की भलाई की बात कही.

मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और बेटे पर यूपी के संभल में FIR... इनवेस्टमेंट के नाम पर ठगी का आरोप



मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब विवादों में आ गए हैं. जावेद के साथ उनके बेटे अनस हबीब पर गंभीर आरोप लगे हैं. यूपी में संभल पुलिस ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है.

अमेरिका को लेकर ICC का बड़ा फैसला, यूएसए क्रिकेट की सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द की



ICC ने अमेरिका को बड़ा झटका देते हुए USA Cricket की सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी. ICC ने यह कदम एक साल की समीक्षा और बार-बार नियम उल्लंघन को देखते हुए उठाया गया.

CM नीतीश कुमार ने वाल्मीकिनगर को दिया 1100 करोड़ रुपये की सौगात, कहा- विकास से बदलेगी तस्वीर

सीएम नीतीश कुमार ने वाल्मीकिनगर में 1100 करोड़ रुपये की योजनाओं का शिलान्यास किया. कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे.

ग्रेटर नोएडा में नो-ड्रोन फ्लाई जोन घोषित, UP इंटरनेशनल ट्रेड शो को लेकर लिया गया फैसला

ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में 25-29 सितंबर तक UP इंटरनेशनल ट्रेड शो-2025 का आयोजन होगा. उद्घाटन PM मोदी करेंगे, CM योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

नेपाल के बाद अब फिलीपींस में Gen-Z का फूटा गुस्सा, भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पर उतरे 50,000 युवा

फिलीपींस की राजधानी मनीला में भ्रष्टाचार और फर्जी बाढ़ परियोजनाओं के खिलाफ प्रदर्शन हुए. लगभग 50,000 लोग पार्क में इकट्ठा हुए, लेकिन बाद में प्रदर्शन हिंसक हो गया.

एशेज सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान, ये 2 इंजर्ड ख‍िलाड़ी भी आए वापस, देखें फुल स्क्वॉड

इंग्लैंड ने एशेज सीरीज के लिए 16 खिलाड़ियों की टीम घोषित कर दी है. एशेज सीरीज 21 नवंबर से पर्थ में शुरू होगी और इसमें 5 टेस्ट मैच खेले जाएंगे. यह सीरीज ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का हिस्सा है.

ICAI CA Exam 2025: फाइनल, इंटर, फाउंडेशन परीक्षा की डेटशीट जारी, यहां देखें शेड्यूल



ICAI ने CA जनवरी 2026 परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी है. इसमें फाइनल, इंटर और फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा तिथियां शामिल हैं. उम्मीदवार ICAI की आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर शेड्यूल देख सकते हैं.



