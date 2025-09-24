scorecardresearch
 

UNGA में एर्दोगन ने फिर उठाया कश्मीर का मुद्दा, गाजा को लेकर इजरायल पर भी हुए हमलावर

तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने गाज़ा संघर्ष की मानवीय कीमत का जिक्र करते हुए इजरायल पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा, "23 महीनों से, इजरायल ने गाज़ा में हर घंटे एक बच्चे को मार डाला है. ये संख्याएं नहीं, बल्कि निर्दोष लोग हैं."

एर्दोगन ने UN से फलीस्तीन को मान्यता देने की अपील की. (Photo: X)
एर्दोगन ने UN से फलीस्तीन को मान्यता देने की अपील की. (Photo: X)

तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में अपने संबोधन के दौरान एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया. उन्होंने जम्मू-कश्मीर विवाद को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुरूप भारत और पाकिस्तान के बीच संवाद के माध्यम से हल करने का आग्रह किया.

एर्दोगन ने विश्व नेताओं से कहा, "हम पिछले अप्रैल में पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव के बाद हासिल हुई युद्धविराम से खुश हैं. कश्मीर का मुद्दा UN के प्रस्तावों के आधार पर हल किया जाना चाहिए, ताकि कश्मीर में हमारे भाई-बहनों का भला हो सके. हम संवाद की उम्मीद करते हैं."

भारत ने बार-बार ऐसे बयानों को खारिज किया है, यह कहते हुए कि जम्मू-कश्मीर उसका आंतरिक मामला है और तुर्की को भारत की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए. इस साल की शुरुआत में भी, नई दिल्ली ने एर्दोगन की इस्लामाबाद यात्रा के दौरान दिए गए इसी तरह के बयानों को खारिज कर दिया था.

यह भी पढ़ें: 'तुर्की अपनी कीमत बताए...',2,700 साल पुरानी इस चीज के लिए लड़ेंगे नेतन्याहू-एर्दोगन? छिड़ी जुबानी जंग

इजरायल पर तीखा हमला

हालांकि, UN के मंच पर तुर्की के नेता के सबसे तीखे हमले इजरायल और उसके सहयोगियों के लिए थे. उन्होंने गाजा में इजरायल के चल रहे हमलों की निंदा करते हुए इसे "एक नरसंहार और जीवन का विनाश" बताया.

एर्दोगन ने कहा, "गाजा में नरसंहार जारी है, जबकि हम यहां मिल रहे हैं - निर्दोष लोग मर रहे हैं." उन्होंने उन देशों से भी अपील की जिन्होंने अभी तक फलीस्तीनी राज्य को मान्यता नहीं दी है, वे "बिना देरी किए कार्रवाई करें."

एर्दोगान ने सीरिया, ईरान, यमन, लेबनान और यहां तक कि कतर में इजरायली हमलों की भी आलोचना की, जहां उन्होंने कहा कि हमास नेतृत्व पर लक्षित हमला "अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा."

