CM नीतीश कुमार ने वाल्मीकिनगर को दिया 1100 करोड़ रुपये की सौगात, कहा- विकास से बदलेगी तस्वीर

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वाल्मीकिनगर में 1100 करोड़ रुपये की योजनाओं का शिलान्यास किया. कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे. सीएम ने कहा कि इन योजनाओं से रोजगार, शिक्षा, पर्यटन और आधारभूत ढांचे को बढ़ावा मिलेगा. स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि विकास की रफ्तार तेज होगी और नए अवसर पैदा होंगे.

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे. (File Photo: ITG)
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को वाल्मीकिनगर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया. इस मौके पर उन्होंने करीब 1100 करोड़ रुपये की योजनाओं का शिलान्यास किया. कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे.

लाभुक महिलाओं से संवाद
शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री ने लाभुक महिलाओं से मुलाकात की और उनसे सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने को लेकर बातचीत की. उन्होंने कहा कि सरकार की हर पहल का मकसद गरीब, किसान और महिलाओं को सशक्त बनाना है.

मुख्यमंत्री इसके बाद वाल्मीकि सभागार पहुंचे, जहां उन्होंने जीविका दीदियों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया. उन्होंने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की सराहना करते हुए कहा कि इनके प्रयास से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल रही है.

सुरक्षा कड़ी, छोटा दौरा
कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के व्यापक इंतज़ाम किए गए थे. सीएम का यह दौरा भले ही सिर्फ़ 42 मिनट का रहा, लेकिन इस दौरान उन्होंने क्षेत्र को बड़े पैमाने पर सौगातें दीं.

विकास को मिलेगी नई दिशा
सीएम ने कहा कि योजनाओं के लागू होने से आने वाले समय में रोज़गार, शिक्षा, आधारभूत संरचना और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. इससे न सिर्फ़ वाल्मीकिनगर, बल्कि पूरे पश्चिम चंपारण जिले की तस्वीर बदलेगी.

लोगों का मानना है कि सीएम की इस सौगात से इलाके में विकास की रफ्तार तेज़ होगी. खासकर पर्यटन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

