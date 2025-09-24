अमेरिका को लेकर ICC का बड़ा फैसला, यूएसए क्रिकेट की सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द की

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की तरफ से अमेरिका को बड़ा झटका लगा है. आईसीसी ने अमेरिकी क्रिकेट (USA Cricket) की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. यह फैसला एक साल की लंबी समीक्षा और यूएसए क्रिकेट के बार-बार नियमों के उल्लंघन के बाद लिया गया है.

ICC ने अपनी आधिकारिक मीडिया स्टेटमेंट में बताया कि यह निलंबन USA Cricket द्वारा ICC संविधान के तहत अपनी जिम्मेदारियों की लगातार अनदेखी और कई उल्लंघनों के कारण हुआ है. इसमें राष्ट्रीय खेल संगठन (NGB) का कार्यशील शासन ढांचा न अपनाना, US Olympic और Paralympic Committee (USOPC) के साथ प्रगति न करना, और अमेरिका और विश्व स्तर पर क्रिकेट की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां शामिल हैं.

आईसीसी ने कहा कि यह निलंबन क्रिकेट के दीर्घकालिक हितों की रक्षा के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन आवश्यक कदम है. हालांकि, परिषद ने स्पष्ट किया है कि निलंबन का असर खिलाड़ियों और खेल पर नहीं पड़ेगा. यूएसए की राष्ट्रीय टीमों को आईसीसी की प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अधिकार होगा, जिसमें लॉस एंजिल्स में होने वाले 2028 ओलंपिक (LA28) की तैयारियां भी शामिल हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: ICC Rankings 2025: आईसीसी रैकिंग में सिराज का गदर, लगाई कर‍ियर की सबसे बड़ी छलांग... टॉप-5 में हुई यशस्वी की एंट्री, गिल टॉप-10 से बाहर

आगे की राह आसान नहीं

आईसीसी और उसके नामित प्रतिनिधि अब अस्थायी रूप से यूएसए की राष्ट्रीय टीमों के प्रबंधन और प्रशासन की देखरेख करेंगे. इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को लगातार समर्थन देना और ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने की दिशा में गति बनाए रखना है. आईसीसी की एक सामान्यीकरण समिति यह तय करेगी कि यूएसए क्रिकेट को अपनी सदस्यता बहाल करने के लिए क्या कदम उठाने होंगे.

USA Cricket को पहले 2024 में AGM में ‘नोटिस’ पर रखा गया था और 12 महीनों में आवश्यक सुधार करने का समय दिया गया था. हालांकि, लगातार गैर-अनुपालन के कारण 2025 AGM में सदस्यता निलंबन के लिए विचार किया गया.

---- समाप्त ----