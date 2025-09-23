बारिश ने किया कोलकाता का हाल बेहाल... पंडाल और बाजार भी हुए तबाह, दुर्गा पूजा की रौनक पड़ी फीकी

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सोमवार से लगातार हो रही भीषण बारिश की वजह से शहर अस्त-व्यस्त हो गया. कई तरह की व्यवस्थाएं ठप पड़ गई हैं. यातायत में भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. बंगाल में नवरात्रि पूरे देश में सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है और अब इस बारिश की वजह से पूजा की तैयारियां बाधित हो गई हैं.

बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है. 90 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया. प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कोलकाता में कई पंडालों में जलभराव के कारण मंगलवार को अपना निर्धारित दुर्गा पूजा उद्घाटन समारोह रद्द करना पड़ा.

24 घंटे में 247.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जो अब तक का रिकॉर्ड है. पूरा शहर जलमग्न हो गया. रेलवे ट्रैक, एअरपोर्ट और दुर्गा पूजा पंडालों में जल जमाव हो गया.

शहर में जलजमाव और जनजीवन प्रभावित

कोलकाता में सड़कें तालाब जैसी हो गई हैं. इमारतों की पहली मंजिलें पानी में डूब गई हैं. सड़कों पर खड़ी कारें, एम्बुलेंस, बस और टेम्पो डूब गई हैं. कुछ बच्चे थर्मोकोल पर वाटर सर्फिंग का मज़ा भी लेते नज़र आए.

5 साल पहले अम्फन तूफ़ान ने कोलकाता में भयंकर तबाही मचाई थी. अब इतनी भारी बारिश ने फिर से शहर को डरा दिया है.

दुर्गा पूजा पंडाल और ट्रैफिक प्रभावित

बारिश के कारण कई दुर्गा पूजा पंडाल डूब गए या खराब हो गए. लोग स्कूटी खींच कर ले जा रहे हैं. बीजेपी समर्थक कागज की नाव और मछली पकड़ने वाले जाल लेकर निकले. ममता सरकार ने इसका जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली और गुरुग्राम में पानी होने पर बीजेपी ने ऐसा क्यों नहीं किया?

एयरपोर्ट और रेलवे प्रभावित

बारिश की वजह से कोलकाता एयरपोर्ट पर पानी भर गया. 91 फ्लाइट्स रद्द कर दी गईं. रेलवे स्टेशन और प्लेटफार्म भी पानी में डूबे गए. कुछ समय के लिए शहीद कुदीना और मैदान मेट्रो स्टेशन के बीच मेट्रो सेवा रोक दी गई. कई लोकल और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनों को भी देरी का सामना करना पड़ा.

नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया (Photo: PTI)

स्कूल, कॉलेज और प्रशासनिक कदम

बारिश के चलते बंगाल सरकार ने पूरे राज्य में सभी सरकारी स्कूल और कॉलेजों में दुर्गा पूजा की छुट्टियां समय से 2 दिन पहले कर दी.

सीएम ममता ने कहा कि इतनी बारिश पहले कभी नहीं देखी. कोलकाता के मेयर फरहाद हाकिम ने लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की.

मौसम विभाग की जानकारी

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कोलकाता, हावड़ा और आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश हुई. अगले 24 घंटे में इस इलाके में निम्न दबाव का क्षेत्र बने रहने की संभावना है.

जलभराव वाली सड़क पर रिक्शा चालक यात्रियों को बेबसी से खिंचता हुआ (Photo: PTI)

कोलकाता में पिछले 24 घंटों में औसत से 2663 फीसदी ज्यादा बारिश हुई. हावड़ा में औसत से 1006 फीसदी ज्यादा बारिश हुई. नॉर्थ 24 परगना में औसत से 857 फीसदी ज्यादा बारिश हुई.

बाजारों में भारी नुक़सान

कोलकाता के प्रमुख बाजार जैसे न्यू मार्केट, गारियाहाट, बुर्राबाजार और कॉलेज स्ट्रीट पानी में डूब गए. कई दुकानें और सड़कें बंद या पहुंचने लायक नहीं रह गईं.

गारियाहाट के दुकानदारों ने कहा कि वे पहले से ही ऑनलाइन शॉपिंग के मुकाबले परेशान थे, अब बारिश ने उनको बड़ा झटका दिया है. नया माल भी खराब हो गया और गोदाम पानी में डूबे हुए हैं.

बारिश का पानी दुकान में घुसने के बाद दुकानदार परेशान हो गए (Photo: PTI)

अक्सर भीड़ रहने वाले गली-नुक्कड़ पानी से भर गए, जहां पूजा से पहले खरीदारी होती थी. फर्नीचर, कॉस्मेटिक्स, कपड़े, जूते और अन्य सामान बारिश से गंभीर रूप से खराब हो गए हैं.

पूजा पंडालों की स्थिति

शहर के कई पंडाल, जो बांस और कपड़े के बने थे, बारिश से टूटी-फूटी हो गए. बेहाला, उल्टाडांगा, डुम डुम और सॉल्ट लेक में कई पंडाल पानी में डूबे मिले. मूर्तियों को टारपॉलिन से ढकना पड़ा.

यातायात और आम लोगों की मुश्किलें

बारिश के कारण लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा. जिसमें यात्रा के लिए अधिक पैसे चुकाना भी शामिल रहा. ऐप-आधारित टैक्सी कम मिली. जो मिली, वे महंगे दाम वसूल रही थीं. बस, ऑटो सेवाएं प्रभावित हुईं और मेट्रो में भी देरी हुई. लोग भीगते हुए और पानी में चलकर वाहनों तक पहुंचे.

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने नाराजगी ज़ाहिर करते हुए बताया कि उन्हें 150 की सवारी के 800 से लेकर 1000 रुपये तक देने पड़े.

