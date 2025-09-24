ICAI CA Exam 2025: फाइनल, इंटर, फाउंडेशन परीक्षा की डेटशीट जारी,  यहां देखें शेड्यूल

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने ICAI CA जनवरी परीक्षा 2026 की डेटशीट जारी कर दी है. डेटशीट में फाइनल, इंटर और फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा तिथियां दी गई हैं. उम्मीदवार ICAI की आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर शेड्यूल देख सकते हैं. कार्यक्रम के अनुसार, समूह 1 के लिए अंतिम पाठ्यक्रम परीक्षा 5, 7 और 9 जनवरी, 2025 को आयोजित की जाएगी, और समूह 2 के लिए 11, 13 और 16 जनवरी, 2026 को आयोजित की जाएगी.
यहां चेक करें डेटशीट
ग्रुप 1 के लिए इंटरमीडिएट कोर्स परीक्षा 6, 8 और 10 जनवरी, 2026 को आयोजित की जाएगी और ग्रुप 2 12, 15 और 17 जनवरी, 2026 को आयोजित की जाएगी. फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा 18, 20, 22 और 24 जनवरी, 2026 को आयोजित की जाएगी. अंतर्राष्ट्रीय कराधान-मूल्यांकन परीक्षा 13 और 16 जनवरी, 2025 को आयोजित की जाएगी, और बीमा और जोखिम प्रबंधन तकनीकी परीक्षा 9, 11, 13 और 16 जनवरी, 2026 को आयोजित की जाएगी.
दो शिफ्ट में होगी परीक्षा
फाउंडेशन परीक्षा के पेपर 3 और 4 की अवधि 2 घंटे की है इसी प्रकार, अंतिम परीक्षा का पेपर 6 और अंतर्राष्ट्रीय कराधान मूल्यांकन परीक्षा (INTT—AT) के सभी पेपर 4 घंटे की अवधि के हैं. हालांकि, अन्य सभी परीक्षाएं 3 घंटे की अवधि की हैं. परीक्षा एक ही पाली में आयोजित की जाएगी. दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक और कुछ के लिए दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक.
19 नवंबर से पहले करें आवेदन
आईसीएआई सीए जनवरी परीक्षा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 3 नवंबर से शुरू होगी और जमा करने की अंतिम तिथि 16 नवंबर, 2025 है. विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 19 नवंबर, 2025 है. फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं के उम्मीदवारों को उत्तर देने के लिए अंग्रेजी/हिंदी माध्यम चुनने की अनुमति होगी. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आईसीएआई की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं.