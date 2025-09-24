scorecardresearch
 

मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और बेटे पर यूपी के संभल में FIR... इनवेस्टमेंट के नाम पर ठगी का आरोप

मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब विवादों में आ गए हैं. जावेद के साथ उनके बेटे अनस हबीब पर गंभीर आरोप लगे हैं. यूपी में संभल पुलिस ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है. आरोप है कि दोनों ने मिलकर 50 से 75 प्रतिशत मुनाफे का लालच देकर लोगों से पैसे इनवेस्ट कराए और फिर कंपनी बंद कर रकम हड़प ली. फिलहाल इन आरोपों की जांच चल रही है.

X
हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर धोखाधड़ी का आरोप. (File Photo: ITG)
मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ यूपी के संभल में धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है. इसमें जावेद हबीब के साथ ही उनके बेटे और तीन लोगों को नामजद किया गया है. आरोप है कि जावेद हबीब और उनके बेटे ने लोगों को 50 प्रतिशत से लेकर 75 प्रतिशत तक मुनाफे का लालच देकर FLC नाम की एक कंपनी में इन्वेस्ट कराया. इसके बाद इन्वेस्टर्स को जावेद हबीब या उनकी कंपनी की तरफ से कोई रिटर्न नहीं मिला. इस मामले की शिकायत पुलिस से की गई. एसपी केके बिश्नोई ने एएसपी आलोक भाटी से मामले की जांच पड़ताल कराई, इसके बाद केस दर्ज किया गया.

दरअसल, हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे अनस हबीब पर आरोप है कि उन्होंने संभल के 100 से ज्यादा लोगों के साथ लाखों की ठगी की. पुलिस की जांच के मुताबिक, जावेद और उनके बेटे अनस हबीब ने दो साल पहले 2023 में संभल के सरायतरीन इलाके में स्थित एक हॉल में FLC (follicile global company) के नाम से एक कार्यक्रम किया था.

यहां देखें Video

उसमें करीब डेढ़ सौ लोग शामिल हुए थे. कार्यक्रम में जावेद हबीब और और उनके बेटे अनस हबीब ने लोगों को कंपनी में इन्वेस्ट करने पर 50 से 75% तक का मुनाफा होने का लालच दिया था, और लगभग डेढ़ सौ लोगों के पैसे को बाइनेंस कॉइन्स और बिटकॉइन्स के नाम से इन्वेस्ट कराया.

डेढ़ सौ लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए, जिसमें हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे ने कंपनी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कराए, लेकिन बाद में लोगों ने कोई रिटर्न नहीं मिला. आरोप है कि हेयर स्टाइलिस्ट और उनके बेटे सहित अन्य लोग कंपनी का शटर डाउन कर फरार हो गए.

कंपनी में खुद को डायरेक्टर बताने वाले सैफुल नाम के व्यक्ति के खाते में भी ऑनलाइन लाखों रुपये ट्रांसफर किए जाने की जानकारी सामने आई है. इस मामले को लेकर मोहम्मद हिलाल, रेहान, अमान, माजिद हुसैन और मोहम्मद नईम ने रायसत्ती थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

यह भी पढ़ें: जावेद हबीब ने महिला आयोग से मांगी माफी, फिर भी हो सकती है पुलिस कार्रवाई

मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण रायसत्ती थाना पुलिस ने एसपी केके बिश्नोई को जानकारी दी. एसपी ने एडिशनल एसपी आलोक भाटी से आरोपों की जांच कराई. एएसपी की जांच पड़ताल में लाखों की ठगी की पुष्टि हुई तो एसपी केके बिश्नोई के निर्देश पर रायसत्ती थाने में जावेद हबीब, उनके बेटे अनस हबीब सहित तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने क्या बताया?

एसपी केके बिश्नोई ने बताया कि संभल के रायसत्ती थाने में कुछ लोगों के ग्रुप ने पुलिस को तहरीर दी कि उनके साथ लाखों का फ्रॉड हुआ है, जो कि जावेद हबीब और उनके बेटे अनस हबीब सहित अन्य लोगों के द्वारा यह फ्रॉड किया गया है. यह follicile global company के नाम से फ्रॉड हुआ है. इन लोगों ने संभल के एक हॉल में मीटिंग बुलाई थी, जिसमें लगभग डेढ़ सौ लोगों को बुलाया गया था.

लोगों को 1 साल के अंदर 50 से 75% मुनाफा दिए जाने का लालच दिया. इसी के साथ लोगों का बाइनेंस कॉइंस और बिट कॉइन्स में पैसा इन्वेस्ट कराया, जब पैसा वापस दिलाने की बात की गई तो इन लोगों के द्वारा कंपनी को बंद बताकर फरार हो गए. जावेद हबीब, उनके बेटे अनस हबीब, सैफुल और अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिसमें पहले लोगों की तहरीर मिलने पर जांच पड़ताल की गई. उसके बाद केस दर्ज हुआ.

