Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 24 जनवरी 2026 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 24 जनवरी, 2026 की खबरें और समाचार: अफगानिस्तान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा बोल दिया है कि उनके बयान की खूब चर्चा हो रही है. यूपी में कृष्णा करुणेश नोएडा अथॉरिटी के CEO नियुक्त किए गए हैं. टी-20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश की विदाई हो गई है. बांग्लादेश की जगह अब स्कॉटलैंड इस टूर्नामेंट में शामिल होगा. नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन कर दिया है. शशि थरूर ने कांग्रेस पार्टी के साथ चल रहे मतभेदों की खबरों पर अपना स्टैंड साफ किया है.

ट्रंप ने NATO पर बोला झूठ? अफगान जंग से जुड़े आंकड़े चिल्ला-चिल्ला के खोल रहे पोल



अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि अफगानिस्तान में 20 वर्षों तक चले युद्ध के दौरान नाटो देशो की सेनाएं अग्रिम मोर्चे से दूर रही थीं. ट्रंप के इस बयान पर यूरोपीय देश भड़के हुए हैं. जबकि हकीकत ये है कि अफगानिस्तान में सेवा के दौरान सिर्फ अमेरिकी सैनिक ही नहीं थे जो अपनी जान को दांव पर लगा रहे थे.

कृष्णा करुणेश नोएडा अथॉरिटी के CEO नियुक्त, इंजीनियर युवराज की मौत के बाद हुई है नियुक्ति

कृष्णा करुणेश 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. कृष्णा करुणेश नई जिम्मेदारी मिलने से पहले अभी तक नोएडा प्राधिकरण में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर तैनात थे. वो मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं.

बांग्लादेश की निकली अकड़... ICC ने T20 वर्ल्ड कप से किया बाहर, इस टीम की हुई एंट्री

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश की आधिकारिक तौर पर विदाई हो गई है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल करने की पुष्टि कर दी है. आईसीसी ने एक लेटर लिखकर बांग्लादेश को इसके बारे में जानकारी दे दी है.

नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस भी छोड़ी, कभी मायावती के थे करीबी, अब चंद्रशेखर से मिलाएंगे हाथ?

बहुजन समाज पार्टी में मायावती के करीबी रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अब कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया है. विधानसभा चुनाव से पहले यह इस्तीफा कांग्रेस के लिए एक बड़ा सियासी झटका माना जा रहा है. ऐसी चर्चाएं हैं कि नसीमुद्दीन चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं.

'कभी पार्टी के खिलाफ नहीं गया, ऑपरेशन सिंदूर वाले अपने रुख पर कायम', बोले शशि थरूर

शशि थरूर ने कांग्रेस पार्टी के साथ चल रहे मतभेदों की खबरों पर अपना स्टैंड क्लियर किया है. उन्होंने बताया कि संसद में कभी भी उन्होंने पार्टी की तय लाइन से अलग रुख नहीं अपनाया. उन्होंने साफ़ किया कि ऑपरेशन सिंदूर बस एक मुद्दा था, जिसपर सैद्धांतिक तौर पर असहमति जताई थी.

इंजीनियर युवराज की मौत वाली रात वहां क्या हुआ? सामने आए दो नए वीडियो, रेस्क्यू पर उठे कई सवाल

ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है. सेक्टर 150 में हुई इंजीनियर युवराज की मौत से जुड़े दो नए वीडियो सामने आए हैं, जिनमें रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं. ये वीडियो उस समय के बताए जा रहे हैं, जब पानी में गाड़ी के साथ फंसे युवराज ने बोलना बंद कर दिया था.

अब CBSE स्कूलों में करियर काउंसलर रखना जरूरी, बोर्ड ने इस वजह से लिया फैसला

छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और सही दिशा में करियर के मार्गदर्शन देने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने बड़ा फैसला लिया है. बोर्ड ने अपने सभी संबंधित स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य और करियर काउंसलर की नियुक्ति अनिवार्य कर दी है.

बंगाल में SIR को लेकर बढ़ी अमर्त्य सेन की बेचैनी, बोले- लोकतंत्र को नुकसान पहुंच सकता है

अमर्त्य सेन ने आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान करने की इच्छा जताते हुए कहा कि वे जरूर वोट डालना चाहते हैं, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की तारीख कब तय होती है. उन्होंने बताया कि हॉर्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होने और ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज के पूर्व मास्टर होने के कारण उनकी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियां भी हैं.

बिहार चुनाव के बाद तेजस्वी की पहली रैली, बोले- BJP अध्यक्ष नितिन नवीन भी तो परिवारवाद का हिस्सा

बिहार चुनाव परिणामों के बाद तेजस्वी यादव ने पटना में पहली बार रैली को संबोधित किया और एनडीए सरकार और बीजेपी पर कड़ा हमला बोला है. तेजस्वी ने चुनाव प्रक्रिया में पक्षपात, प्रशासन और मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाए और कहा कि लगभग 1.9 करोड़ वोट मिलना जनता के भरोसे का सबूत है.

