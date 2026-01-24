बिहार चुनाव के बाद तेजस्वी की पहली रैली, बोले- BJP अध्यक्ष नितिन नवीन भी तो परिवारवाद का हिस्सा

बिहार में बीते साल हुए विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) को बड़ा झटका लगा. पार्टी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा और एक बार फिर नीतीश कुमार सत्ता पर क़ाबिज़ हो गए. चुनाव में मिली हार के बाद शनिवार को पटना में पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पहली रैली को संबोधित करते हुए एनडीए सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है.

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब इसकी असली शुरुआत हो रही है. तेजस्वी ने साफ़ किया कि उनकी पार्टी या गठबंधन कमजोर नहीं है, बल्कि माहौल और समय प्रतिकूल रहा है, जो जल्द ही बदल जाएगा.

तेजस्वी यादव ने बताया कि 2 फरवरी से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है. सत्र के बाद वे राज्य के हर जिले का दौरा करेंगे और बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करेंगे. उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे हिम्मत न हारें और अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रखें.

चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी ने आरोप लगाया कि चुनाव में पूरी व्यवस्था, बड़े पूंजीपति, प्रशासनिक अधिकारी और मीडिया एकतरफा तरीके से उनके खिलाफ काम कर रहे थे. इसके बावजूद उन्हें लगभग 1 करोड़ 90 लाख वोट मिले, जो जनता के भरोसे का सबूत है. उन्होंने कहा कि लगभग 60 प्रतिशत मतदाताओं ने मौजूदा सरकार के खिलाफ मतदान किया, जो राज्य में बदलाव की इच्छा दर्शाता है.

तेजस्वी ने एनडीए सरकार पर एक करोड़ नौकरियों के वादे को पूरा न करने पर भी सवाल उठाए और कहा कि अब सरकार को जनता से किए वादों का जवाब देना होगा. परिवारवाद को लेकर बीजेपी पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी भी परिवारवाद से अछूती नहीं है, इसलिए विपक्ष को दोष देना दोहरा मापदंड है.

बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी ने कहा कि अगर सरकार उन्हें अपराधी मानती है तो कार्रवाई करे. उन्होंने कहा कि वे बोलें या चुप रहें, दोनों ही हालात में सरकार की परेशानी बढ़ती है.

महिला सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर तेजस्वी ने सरकार की खामोशी की निंदा की और शंभू हॉस्टल की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि इस तरह के गंभीर मामलों पर सत्ताधारी नेताओं की चुप्पी चिंताजनक है.

आख़िर में तेजस्वी यादव ने भरोसा जताया कि आरजेडी और महागठबंधन हार नहीं मानेंगे और वे जनता की आवाज़ को सड़क से लेकर विधानसभा तक मजबूती से उठाते रहेंगे.

