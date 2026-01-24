कृष्णा करुणेश नोएडा अथॉरिटी के CEO नियुक्त, इंजीनियर युवराज की मौत के बाद हुई है नियुक्ति

वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी कृष्णा करुणेश को नोएडा प्राधिकरण का नया सीईओ नियुक्त किया गया है. उन्होंने लोकेश एम. का स्थान लिया है, जिन्हें नोएडा में इंजनीनियर युवराज की मौत के कुछ दिनों बाद पद से हटा दिया गया था.

2011 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी कृष्णा करुणेश इससे पहले गौतम बुद्ध नगर स्थित नोएडा प्राधिकरण में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ACEO) के रूप में कार्यरत थे. जुलाई 2025 में हुए बड़े नौकरशाही फेरबदल के तहत उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी. इससे पहले वे गोरखपुर के जिलाधिकारी (DM) के पद पर तैनात थे, जहां से उनका तबादला किया गया था.

नोएडा में तैनाती से पहले कृष्णा करुणेश जून 2022 से जुलाई 2025 तक गोरखपुर के जिलाधिकारी रहे. अपने प्रशासनिक करियर में उन्होंने कई अहम पदों पर काम किया है, जिनमें गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) के उपाध्यक्ष और बलरामपुर के जिलाधिकारी जैसे महत्वपूर्ण दायित्व शामिल हैं.

बिहार के पटना के मूल निवासी कृष्णा करुणेश ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग से भूगोल में ऑनर्स के साथ बीए और कानून की पढ़ाई की है. इसके अलावा उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर डिग्री भी हासिल की है.

गोरखपुर में जिलाधिकारी के रूप में उनका कार्यकाल लगातार सुर्खियों में रहा. इस दौरान बुनियादी ढांचे के विकास और जनसेवाओं की दिशा में सुधार देखने को मिला. जन-केंद्रित कार्यशैली, प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शी शासन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए पहचाने जाने वाले कृष्णा करुणेश का सिविल सेवा जगत में व्यापक सम्मान है.

