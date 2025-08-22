Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 22 अगस्त 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 22 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा डॉग्स को लेकर दिए गए अपने निर्देश में संशोधन किया. वहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने श्रावस्ती के 30 मदरसों को दोबारा खोलने का आदेश दिया है. इन खबरों के अलावा, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को गबन के मामले में गिरफ्तार किया गया है. शुक्रवार शाम की 10 बड़ी खबरें पढ़िए.

'शेल्टर होम नहीं, नसबंदी ही सही हल...', आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा डॉग्स को लेकर दिए गए अपने उस निर्देश में संशोधन किया है, जिसमें आवारा डॉग्स को पकड़कर उन्हें शेल्टर होम में रखने की बात कही गई थी. सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा कि केवल बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाएगा. SC ने कहा है कि आवारा डॉग्स को शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा.

UP: श्रावस्ती के 30 मदरसों को फिर से खोलने का आदेश, इलाहाबाद HC की लखनऊ बेंच का फैसला

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने श्रावस्ती के 30 मदरसों को दोबारा खोलने का आदेश दिया है. ये आदेश उन मदरसों की याचिका पर आया, जिन्हें प्रशासन ने बिना जवाब देने का मौका दिए बंद करने का नोटिस जारी कर दिया था. मदरसों के मालिकान की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि मदरसा संचालकों को अपना जवाब देने का पर्याप्त समय नहीं दिया गया.

Advertisement

श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति विक्रमसिंघे गिरफ्तार, 1.7 करोड़ रुपये के गबन का आरोप

श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को सरकारी धन के कथित दुरुपयोग के मामले में गिरफ्तार किया गया है. ये गिरफ्तारी उनकी एक निजी विदेश यात्रा से जुड़ी जांच के दौरान हुई. विक्रमसिंघे पर आरोप है कि उन्होंने लगभग 1.7 करोड़ रुपये के सरकारी धन का निजी उपयोग किया. इस यात्रा में पूर्व राष्ट्रपति कथित तौर पर दस लोगों के साथ गए थे.

अचानक बिखरा बाजार...सेंसेक्स 680 अंक धड़ाम, भूचाल के ये 4 बड़े कारण

भारतीय शेयर बाज़ार में शुक्रवार को भारी गिरावट देखी गई. दिन के अंत में बीएसई का सेंसेक्स 693 अंक गिरकर 81,306 के स्तर पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 213 अंक टूटकर 24, 870 पर क्लोज़ हुआ. लगातार 6 दिन की तेजी के बाद कुछ निवेशक मुनाफा बुक कर रहे हैं, फाइनेंशियल्स और आईटी सेक्टर में भारी बिकवाली देखी गई.

चिन्नास्वामी स्टेडियम से छीनी गई वर्ल्ड कप मैचों की मेजबानी, ICC ने जारी किया नया शेड्यूल

आईसीसी ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए संशोधित कार्यक्रम की घोषणा की है. अब इस वर्ल्ड कप के दौरान बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुकाबले नहीं खेले जाएंगे. एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले मैचों को अब नवी मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया है. नवी मुंबई स्थित डीवाई पाटिल स्टेडियम में अधिकतम पांच मैच खेले जाएंगे.

Advertisement

'कोई पछतावा नहीं...', इस भारतीय क्रिकेटर का 37 साल की उम्र में संन्यास, वर्ल्ड कप से पहले लिया फैसला

भारतीय महिला क्रिकेट की दिग्गज लेफ्ट-आर्म स्पिनर गौहर सुल्ताना ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. उन्होंने भारत के लिए 50 वनडे और 37 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. गौहर ने अपने करियर में भारत के लिए कुल 95 विकेट झटके, जिसमें 66 विकेट को सिर्फ वनडे में आए, 29 टी20 इंटरनेशनन में आए.

ICSI ने जारी किया CS एग्जाम का शेड्यूल, 26 अगस्त से कर सकेंगे अप्लाई

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ने कंपनी सेक्रेटरी एग्जाम शेड्यूल जारी किया है. इच्छुक कैंडिडेट्स 26 सिंतबर से अप्लाई कर सकते हैं और आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 सितंबर 2025 है. सीएसआईआर दिसंबर 2025 परीक्षा 22 दिसंबर से 29 दिसंबर, 2025 तक आयोजित की जाएगी. कैंडिडेट्स के पास अंग्रेजी या हिंदी में परीक्षा देने का विकल्प है.

US में विदेशियों को ट्रक भी नहीं चलाने देंगे ट्रंप, एक्सीडेंट का हवाला देकर बंद किया वीजा, 6 लाख की सैलरी के लिए उमड़ते हैं इंडियन

अमेरिका ने विदेशी ट्रक ड्राइवरों को कमर्शियल लाइसेंस देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बताया कि अब कमर्शियल ट्रक चालकों के लिए सभी तरह के वर्कर वीजा जारी करने पर रोक लागू कर दी गई है. अमेरिका में ट्रक ड्राइवरों की औसत वार्षिक सैलरी लगभग ₹40 लाख है.

Advertisement

हरियाणा विधानसभा लाइव प्रसारण के सख्त नियम! टीवी चैनलों को लेनी होगी स्पीकर की अनुमति

हरियाणा विधानसभा सचिवालय ने अपनी कार्यवाही के सीधे प्रसारण के संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है. नए सर्कुलर के मुताबिक, टीवी चैनलों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सीधा प्रसारण साझा करने से रोक दिया गया है. अब सिर्फ उन टीवी चैनलों को लाइव कवरेज की अनुमति दी जाएगी, जिनके पास स्पीकर की अनुमति होगी.

'दिल्ली से लापता रूसी महिला-बच्चे के लिए राजनयिक माध्यमों का इस्तेमाल करें', केंद्र को SC का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली से लापता हुई रूसी महिला और उसके साढ़े चार साल के बच्चे के मामले के सुनवाई हुई. SC ने सरकार को निर्देश दिया कि इस मामले को सुलझाने के लिए वो राजनयिक मदद लें. साथ ही SC ने रूस को द्विपक्षीय समझौते को भी याद दिलाने को कहा, जो दोनों देशों को उनके देश में मौजूद व्यक्तियों को खोजने में मदद करने का दायित्व देता है.



---- समाप्त ----