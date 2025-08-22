चिन्नास्वामी स्टेडियम से छीनी गई वर्ल्ड कप मैचों की मेजबानी, ICC ने जारी किया नया शेड्यूल

आईसीसी ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए संशोधित कार्यक्रम की घोषणा की है. अब इस वर्ल्ड कप के दौरान बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुकाबले नहीं खेले जाएंगे. एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले मैचों को अब नवी मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया है. नवी मुंबई स्थित डीवाई पाटिल स्टेडियम में अधिकतम पांच मैच खेले जाएंगे.

इनमें तीन लीग मैच, एक सेमीफाइनल और संभवतः 2 नवंबर को महिला क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण का फाइनल मुकाबला भी शामिल है. अगर फाइनल में पाकिस्तानी टीम पहुंचती है तो ही मुकाबला कोलंबो के आर.प्रेमदास स्टेडियम में होगा. बता दें कि बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम को अनसेफ घोषित किया गया था.

महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन 30 सितंर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में किया जाना है. डीवाई पाटिल स्टेडियम के अलावा एसीए स्टेडियम (गुवाहाटी), होल्कर स्टेडियम (इंदौर), एसीए-वीडीसीए स्टेडियम (विशाखापत्तनम) और आर. प्रेमदासा स्टेडियम (कोलंबो) में मुकाबले खेले जाएंगे.

महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का नया शेड्यूल, (फोटो: ICC)

आईसीसी के चेयरमैन जय शाह का मानना ​​है कि नवी मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप मैचों के लिए एक आदर्श वेन्यू है. उन्होंने कहा, 'नवी मुंबई हालिया सालों में महिला क्रिकेट के लिए एक शानदार वेन्यू बनकर उभरा है. अंतरराष्ट्रीय मैचों और महिला प्रीमियर लीग (WPL) के दौरान इसे जो समर्थन मिला है, वह उल्लेखनीय है. इसके चलते खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा है और प्रशंसकों को प्रेरणा मिली है. मुझे यकीन है 12 साल बाद भारत में होने वाले आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के बड़े मैचों के दौरान भी यही एनर्जी देखने को मिलेगी.'

