ICSI ने जारी किया CS एग्जाम का शेड्यूल, 26 अगस्त से कर सकेंगे अप्लाई

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (ICSI) ने कंपनी सेक्रेटरी (CS) एग्जाम शेड्यूल जारी किया है. इच्छुक कैंडिडेट्स 26 सिंतबर से अप्लाई कर सकते हैं और आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 सितंबर 2025 है. जो उम्मीदवार प्रारंभिक समय सीमा तक आवेदन नहीं कर पाते हैं, वे 26 सितंबर से 10 अक्टूबर 2025 तक विलंब शुल्क देकर आवेदन कर सकते हैं.

छात्र और पात्र छात्र आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर उपभोक्ता पंजीकरण और विस्तृत अधिसूचना देख सकते हैं. आधिकारिक घोषणा के अनुसार, सीएसआईआर दिसंबर 2025 परीक्षा 22 दिसंबर से 29 दिसंबर, 2025 तक आयोजित की जाएगी. कैंडिडेट्स के पास अपनी पसंद के अनुसार अंग्रेजी या हिंदी में परीक्षा देने का विकल्प है.

जो छात्र इस साल दिसंबर 2025 में आईसीएसआई सीएम परीक्षा देने वाले हैं, उन्हें कार्यकारी कार्यक्रम (Executive Programme) में भाग लेने के लिए तय सीमा के अंदर ODOP या TVOP करना होगा.

आआवेदन शुल्क की बात करें तो कार्यकारी कार्यक्रम (Executive Programme) के लिए प्रति समूह 1,500 रुपये और व्यावसायिक कार्यक्रम (Professional Programme) के लिए प्रति समूह 1,800 रुपये शुल्क तय किया गया है. यदि छात्र देर से आवेदन करते हैं, तो उन्हें 250 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा.

परीक्षा केंद्र, समूह, माध्यम या वैकल्पिक विषय बदलने पर प्रति परिवर्तन 250 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगेगा, जबकि अतिरिक्त समूह जोड़ने पर भी 250 रुपये का शुल्क देना होगा. जो छात्र दुबई केंद्र से परीक्षा देंगे, उन्हें इसके लिए 100 अमेरिकी डॉलर (या इसके बराबर भारतीय रुपये) का अधिभार चुकाना होगा.

आवेदन कैसे करें:

Step 1: भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाएं.

Step 2: अपने पंजीकरण नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें.

Step 3: वह मॉड्यूल चुनें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं.

Step 4: प्रक्रिया शुरू करने के लिए संबंधित पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें.

Step 5: शैक्षणिक विवरण के साथ नामांकन फॉर्म भरें.

Step 6: आवश्यक आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करें.

Step 7: दर्ज की गई सभी जानकारी की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें और आवेदन जमा करें.

आईसीएसआई सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल 2025 दिसंबर परीक्षा के लिए आवेदन करते समय, उम्मीदवारों को कुछ दस्तावेज़ भी अपलोड करने होंगे, जिनमें जन्मतिथि प्रमाण पत्र, कक्षा 12 उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, शुल्क छूट के लिए श्रेणी प्रमाण पत्र और तस्वीरों और हस्ताक्षरों की स्कैन की गई प्रतियां शामिल हैं.

