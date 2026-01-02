BMC Election Rally Live: 10 दिन में 8 संयुक्त रैलियां, मैनिफेस्टो और कैंपेन पर मुहर... निकाय चुनाव के लिए ठाकरे ब्रदर्स आज से दिखाएंगे दम

महाराष्ट्र की राजधानी आर्थिक नगरी मुंबई में बीएमसी चुनाव हो रहे हैं. 15 जनवरी को मतदान होना है और बीएमसी चुनाव जीतकर शहर की सत्ता पर काबिज होने के लिए हर दल जोर आजमाइश कर रहा है. बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टियां गठबंधन कर मैदान में उतरी हैं. उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आज से चुनाव प्रचार के मैदान में उतर रहे हैं. उद्धव और राज ठाकरे की आज संयुक्त रैली करने जा रहे हैं.
बीएमसी और अन्य निकायों के चुनाव के लिए शिवसेना (यूबीटी) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, दोनों दलों ने संयुक्त मेनिफेस्टो तैयार करने का काम भी शुरू कर दिया है. शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता संजय राउत के मुताबिक उद्धव ठाकरे के पुत्र और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे के पुत्र अमित ठाकरे संयुक्त मेनिफेस्टो को अंतिम रूप देने में जुटे हैं.
महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स की रैलियों का प्लान तैयार है. उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की कुल मिलाकर आठ रैलियां होनी हैं. इनमें से तीन रैलियां मुंबई, कल्याण-डोंबिवली में दो, ठाणे, मीरा-भायंदर और नासिक में ठाकरे ब्रदर्स की एक-एक रैलियां होंगी.
शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शिवतीर्थ पहुंचकर राज ठाकरे से मुलाकात की थी. इस मुलाकात के दो दिन पहले राज ठाकरे भी मातोश्री पहुंचे थे और उद्धव से मुलाकात की थी. दोनों भाइयों की मुलाकातों में साझा रैलियों से लेकर चुनाव घोषणा पत्र और प्रचार की रणनीति तक, सहमति बन गई.