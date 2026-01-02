scorecardresearch
 
BMC Election Rally Live: 10 दिन में 8 संयुक्त रैलियां, मैनिफेस्टो और कैंपेन पर मुहर... निकाय चुनाव के लिए ठाकरे ब्रदर्स आज से दिखाएंगे दम

aajtak.in | नई दिल्ली | 02 जनवरी 2026, 9:16 AM IST

BMC Election Rally Live Updates: बीएमसी चुनाव में गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आज से संयुक्त रैलियों की शुरुआत करने जा रहे हैं. ठाकरे ब्रदर्स की तीन संयुक्त रैलियों का प्लान बीएमसी चुनाव के लिए है. ताजा अपडेट्स के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें...

महाराष्ट्र की राजधानी आर्थिक नगरी मुंबई में बीएमसी चुनाव हो रहे हैं. 15 जनवरी को मतदान होना है और बीएमसी चुनाव जीतकर शहर की सत्ता पर काबिज होने के लिए हर दल जोर आजमाइश कर रहा है. बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टियां गठबंधन कर मैदान में उतरी हैं. उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आज से चुनाव प्रचार के मैदान में उतर रहे हैं. उद्धव और राज ठाकरे की आज संयुक्त रैली करने जा रहे हैं.

9:16 AM (54 मिनट पहले)

BMC Election 2026: मेनिफेस्टो तैयार कर रहे आदित्य-अमित

Posted by :- Bikesh Tiwari

बीएमसी और अन्य निकायों के चुनाव के लिए शिवसेना (यूबीटी) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, दोनों दलों ने संयुक्त मेनिफेस्टो तैयार करने का काम भी शुरू कर दिया है. शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता संजय राउत के मुताबिक उद्धव ठाकरे के पुत्र और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे के पुत्र अमित ठाकरे संयुक्त मेनिफेस्टो को अंतिम रूप देने में जुटे हैं.

9:04 AM (एक घंटा पहले)

Raj Thackeray Rally: ठाकरे ब्रदर्स करेंगे 8 रैलियां

Posted by :- Bikesh Tiwari

महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स की रैलियों का प्लान तैयार है. उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की कुल मिलाकर आठ रैलियां होनी हैं. इनमें से तीन रैलियां मुंबई, कल्याण-डोंबिवली में दो, ठाणे, मीरा-भायंदर और नासिक में ठाकरे ब्रदर्स की एक-एक रैलियां होंगी.

8:59 AM (एक घंटा पहले)

BMC Election Rally News: उद्धव-राज की मुलाकात में प्रचार पर बनी थी बात

Posted by :- Bikesh Tiwari

शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शिवतीर्थ पहुंचकर राज ठाकरे से मुलाकात की थी. इस मुलाकात के दो दिन पहले राज ठाकरे भी मातोश्री पहुंचे थे और उद्धव से मुलाकात की थी. दोनों भाइयों की मुलाकातों में साझा रैलियों से लेकर चुनाव घोषणा पत्र और प्रचार की रणनीति तक, सहमति बन गई.

