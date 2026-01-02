BMC Election Rally Live: 10 दिन में 8 संयुक्त रैलियां, मैनिफेस्टो और कैंपेन पर मुहर... निकाय चुनाव के लिए ठाकरे ब्रदर्स आज से दिखाएंगे दम

महाराष्ट्र की राजधानी आर्थिक नगरी मुंबई में बीएमसी चुनाव हो रहे हैं. 15 जनवरी को मतदान होना है और बीएमसी चुनाव जीतकर शहर की सत्ता पर काबिज होने के लिए हर दल जोर आजमाइश कर रहा है. बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टियां गठबंधन कर मैदान में उतरी हैं. उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आज से चुनाव प्रचार के मैदान में उतर रहे हैं. उद्धव और राज ठाकरे की आज संयुक्त रैली करने जा रहे हैं.