अचानक बिखरा बाजार...सेंसेक्स 680 अंक धड़ाम, भूचाल के ये 4 बड़े कारण 

लगातार 6 दिन की तेजी के बाद कुछ निवेशक मुनाफा बुक कर रहे हैं, फाइनेंशियल्स और आईटी सेक्टर में भारी बिकवाली देखी गई. HDFC बैंक और ICICI बैंक जैसे दिग्गज शेयरों में गिरावट ने बाजार को दबाव में ला दिया.

शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट. (Photo: AI)
भारतीय शेयर बाजार (Stock Market) में अचानक भारी गिरावट देखी जा रही है. वैसे शुक्रवार की सुबह में गिरावट के साथ ही ओपनिंग हुई थी. उसके बाद भी धीरे-धीरे गिरावट बढ़ती गई और दोपहर 2.40 बजे सेंसेक्स करीब 680 अंक गिरकर 81320 अंक के करीब पहुंच गया, वहीं निफ्टी करीब 200 अंक लुढ़क कर 24880 के करीब पहुंच गया है. इस गिरावट से निवेशकों के करीब 2.50 लाख करोड़ रुपये स्वाहा हो चुके हैं.

हालांकि शेयर बाजार में दबाव के बीच ऑटो और टेलिकॉम स्टॉक्स बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, M&M के शेयर में करीब एक फीसदी की तेजी देखी जा रही है, एयरटेल और वोडा-आइडिया के शेयर भी ग्रीन जोन में हैं. 

शेयर बाजार में अचानक शुक्रवार को इस बड़ी गिरावट के चार बड़े कारण हैं. वैसे शेयर बाजार के लिए ये मौजूदा सप्ताह ठीक-ठाक रहा है. 

1. मुनाफावसूली का दौर

लगातार 6 दिन की तेजी के बाद कुछ निवेशक मुनाफा बुक कर रहे हैं, फाइनेंशियल्स और आईटी सेक्टर में भारी बिकवाली देखी गई. HDFC बैंक और ICICI बैंक जैसे दिग्गज शेयरों में गिरावट ने बाजार को दबाव में ला दिया.

2. जैक्सन होल कॉन्फ्रेंस की बेचैनी

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल के आज देर शाम होने वाले भाषण से पहले बाजार में अनिश्चितता हावी है. इस बीच भारतीय रुपया 11 पैसे फिसलकर 87.36 प्रति डॉलर पर आ गया, डॉलर की बढ़ती मांग ने बाजार के सेंटीमेंट को और कमजोर किया.

3. इंडिया VIX में उछाल
इंडिया VIX इंडेक्स 2% से ज्यादा बढ़कर 12 पर पहुंचा, जो बाजार की अस्थिरता का संकेत है. इससे ट्रेडर्स ने अपनी पोजिशन घटाई, जिसने गिरावट को और बढ़ावा दिया. 

4. अमेरिकी टैरिफ की चिंता
27 अगस्त से भारत पर लगने वाला अतिरिक्त 25% अमेरिकी टैरिफ निवेशकों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है. व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 'लॉन्ड्रोमैट' करार दिया. अमेरिकी फेड से जुड़ी किसी भी टिप्पणी पर सोमवार को बाजार की बड़ी दिशा तय हो सकती है. 

