Aaj ka Rashifal 2 जनवरी 2026: मिथुन राशि वाले नई शुरुआत करेंगे, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष: भाईचारे और साहस का उदय
मेष राशि वालों के लिए आज का दिन रिश्तों में प्रगाढ़ता लाने वाला है.आप परिवार और बंधुजनों के साथ अधिक समय बिताएंगे और जानकारी साझा करने पर आपका जोर रहेगा.कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता और अनुशासन आपको दूसरों से आगे रखेगा.यात्रा के योग भी बन रहे हैं जो सुखद रहेंगे.
शुभ अंक: 1, 2, 6, 9
शुभ रंग: मरून
आज का उपाय: दुष्टों की संहारिणी मां दुर्गा की पूजा करें, उन्हें चुनरी और श्रृंगार का सामान चढ़ाएं और मीठा बांटें.
वृष: पारिवारिक सुख और धन लाभ
वृष राशि के जातकों का पूरा ध्यान आज अपनी जड़ों और कुल परंपराओं पर रहेगा.आपकी वाणी में सौम्यता रहेगी जिससे बिगड़े काम बनेंगे.आर्थिक दृष्टि से आज आपको शानदार प्रस्ताव मिल सकते हैं.अपनों के साथ खुशियों के पल बिताने का मौका मिलेगा और आत्मविश्वास चरम पर रहेगा.
शुभ अंक: 2, 4, 6
शुभ रंग: चांदी समान
आज का उपाय: मां दुर्गा की साधना करें, चुनरी चढ़ाएं और संवाद में मधुरता बनाए रखें.
मिथुन: आत्मविश्वास और नई शुरुआत
मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन नवाचार और रचनात्मकता का है.आपको शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी और संपर्कों का लाभ मिलेगा.विनम्रता के साथ आगे बढ़ने से आप कार्यक्षेत्र में अपनी विशिष्ट जगह बनाने में सफल होंगे.करीबियों के साथ अपनी सफलताओं को साझा करेंगे.
शुभ अंक: 2, 4, 5, 6
शुभ रंग: आसमानी
आज का उपाय: मां दुर्गा की आराधना करें, चुनरी चढ़ाएं और सृजनशीलता पर ध्यान दें.
कर्क: सतर्कता और स्मार्ट वर्किंग
कर्क राशि के जातकों को आज पेशेवर मोर्चे पर बहुत संभलकर चलने की जरूरत है.लापरवाही महंगी पड़ सकती है, इसलिए हर काम सूझबूझ के साथ करें.खर्च और निवेश के मामलों में धैर्य रखें और किसी के प्रलोभन में न आएं.दूर की यात्रा संभव है, लेकिन लेनदेन में स्पष्टता रखें.
शुभ अंक: 2, 4, 6
शुभ रंग: गुलाबी
आज का उपाय: मां दुर्गा की पूजा करें, श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं और जीवन में अनुशासन (नियम) रखें.
सिंह: प्रबंधन और नेतृत्व में सफलता
सिंह राशि के लिए आज का दिन करियर में झंडे गाड़ने का है.आप बड़े लक्ष्य बनाएंगे और उन्हें पाने के लिए नियंत्रित जोखिम उठाएंगे.समाज और दफ्तर में आपका प्रभाव बढ़ेगा.चर्चा और संवाद के दौरान आप बहुत प्रभावशाली रहेंगे.नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए उत्साह बनाए रखें.
शुभ अंक: 1, 2, 4
शुभ रंग: श्वेत
आज का उपाय: मां दुर्गा की साधना करें, मीठा बांटें और यथाशक्ति दान दें.
कन्या: पद-प्रतिष्ठा और पैतृक लाभ
कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा.प्रबंधकीय कार्यों में आपकी पकड़ मजबूत होगी और आपको बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा.पैतृक मामलों में चल रही रुकावटें दूर होंगी.समाज में सम्मान बढ़ेगा और आप सक्रियता के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे.
शुभ अंक: 2, 4, 5, 6
शुभ रंग: समुद्री
आज का उपाय: मां दुर्गा को चुनरी व श्रृंगार अर्पित करें और यथायोग्य दान करें.
तुला: भाग्य का प्रबल साथ
तुला राशि वालों के लिए आज भाग्य का दरवाजा खुला है.धार्मिक आयोजनों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप निसंकोच आगे बढ़ेंगे.पुराने अवरोध स्वतः ही दूर हो जाएंगे.आत्मविश्वास के साथ लिए गए फैसले आपको आर्थिक लाभ देंगे और अपनों का पूरा सहयोग मिलेगा.
शुभ अंक: 2, 4, 6
शुभ रंग: ओपल व्हाइट
आज का उपाय: मां दुर्गा की साधना करें, चुनरी चढ़ाएं और अपने संकल्पों पर अडिग रहें.
वृश्चिक: संयम और सावधानी की सलाह
वृश्चिक राशि वालों को आज अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा.अनजान लोगों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें.स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और आर्थिक लेनदेन में पूरी पारदर्शिता बरतें.अपनों की सलाह को महत्व दें, इससे आपको कठिन परिस्थितियों से निकलने में मदद मिलेगी.
शुभ अंक: 6, 9
शुभ रंग: सिंदूरी लाल
आज का उपाय: मां दुर्गा की आराधना करें, मीठा बांटें और स्वभाव में सहनशीलता लाएं.
धनु: रिश्तों में मिठास और प्रगति
धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन भूमि-भवन से जुड़े मामलों में तेजी लाने वाला है.दांपत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा.करियर में लाभ की संभावना है और आप अपनी बड़ी सोच से सफलता हासिल करेंगे.वरिष्ठों से भेंट आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगी.
शुभ अंक: 2, 3, 6, 9
शुभ रंग: स्वर्णिम
आज का उपाय: मां दुर्गा की पूजा करें, श्रृंगार अर्पित करें और सहकारिता की भावना बढ़ाएं.
मकर: मेहनत और पेशेवर अनुशासन
मकर राशि वालों को आज अपनी कार्यक्षमता पर ध्यान देना होगा.व्यापार में उचित प्रस्ताव मिलेंगे लेकिन कागजी कार्यवाही (पेपरवर्क) में सावधानी बरतें.सफेदपोश ठगों से सावधान रहने की जरूरत है.मेहनत से आप अपनी जगह बनाए रखेंगे, बस फिजूल की चर्चाओं से बचें.
शुभ अंक: 2, 4, 6, 8
शुभ रंग: नीला
आज का उपाय: मां दुर्गा की साधना करें, चुनरी चढ़ाएं और हर कार्य में सतर्क रहें.
कुंभ: बौद्धिक कौशल और मैत्री भाव
कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन खुशियों भरा रहेगा.मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा और आप अपनी बुद्धि से सभी को आकर्षित करेंगे.परीक्षा-प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और आपकी स्मार्ट वर्किंग आपको सफलता दिलाएगी.पेशेवर मामलों में सावधानी बरतना न भूलें.
शुभ अंक: 2, 4, 6, 8
शुभ रंग: फिरोजी
आज का उपाय: मां दुर्गा की पूजा करें, मीठा बांटें और मैत्री भाव के साथ आज्ञापालन रखें.
मीन: धैर्य और पारिवारिक सामंजस्य
मीन राशि के जातकों को आज जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए.घर-परिवार में सामंजस्य बिठाने पर ध्यान दें.बहस और विवादों से दूर रहना ही आपके लिए बेहतर होगा.अपनी निजता का सम्मान करें और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए धैर्य के साथ आगे बढ़ें.
शुभ अंक: 2, 3, 6
शुभ रंग: लेमन कलर
आज का उपाय: मां दुर्गा की आराधना करें, चुनरी चढ़ाएं और अपने व्यवहार में बड़प्पन लाएं.