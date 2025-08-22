scorecardresearch
 

श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति विक्रमसिंघे गिरफ्तार, 1.7 करोड़ रुपये के गबन का आरोप

श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को सरकारी धन के कथित दुरुपयोग के मामले में सीआईडी ने गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी उनकी एक निजी विदेश यात्रा से जुड़ी जांच के दौरान हुई. विक्रमसिंघे पर आरोप है कि उन्होंने लगभग 1.7 करोड़ रुपये सरकारी धन का निजी उपयोग किया.

श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे गिरफ्तार कर लिए गए हैं (Photo: AP)
श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को शुक्रवार को आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने गिरफ्तार कर लिया. उन्हें सरकारी धन के कथित दुरुपयोग की जांच के सिलसिले में बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया था. और इसी बीच उनकी गिरफ्तारी की खबर आ रही है.

विक्रमसिंघे के खिलाफ चल रही जांच 22 और 23 सितंबर 2023 को हुई एक निजी विदेश यात्रा से संबंधित है. इस यात्रा में पूर्व राष्ट्रपति कथित तौर पर दस लोगों के साथ गए थे.

सूत्रों के अनुसार, विक्रमसिंघे दस लोगों के साथ लंदन में एक यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए ब्रिटेन गए थे. आरोप है कि विक्रमसिंघे को यात्रा निजी थी लेकिन इसमें लगभग 1.7 करोड़ रुपये के सरकारी पैसे का इस्तेमाल किया गया.

विक्रमसिंघे से पहले इन लोगों के बयान हुए दर्ज

श्रीलंका की सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है और विक्रमसिंघे से पहले राष्ट्रपति के पूर्व सचिव समन एकनायके और विक्रमसिंघे के कार्यकाल के दौरान उनकी निजी सचिव रहीं सैंड्रा परेरा के बयान दर्ज किए थे.

सूत्रों ने बताया कि विक्रमसिंघे को मंगलवार को सीआईडी से फोन आया था जिसके बाद उन्होंने अपने वकीलों के जरिए बताया कि वो शुक्रवार को सीआईडी के सामने पेश होंगे. आज वो जांचकर्ताओं के सामने पेश हुए और उनका बयान दर्ज किया गया.

बताया जा रहा है कि सीआईडी विक्रमसिंघे के बयान को आगे की कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल के विभाग को भेज देगी.

कल ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि पूर्व राष्ट्रपति को आज गिरफ्तार किया जा सकता है. हालांकि, देर शाम कुछ सूत्रों ने बताया कि बयान देने के बाद वो अपने वकीलों के साथ सीआईडी परिसर से निकल सकते हैं.

