Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 21 अगस्त 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 21 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: खबरों के लिहाज से आज का दिन अहम है. भारत ने लिपुलेख दर्रे से व्यापार पर नेपाल की आपत्ति खारिज कर संवाद से विवाद सुलझाने की बात कही. वहीं, भारत ने अग्नि-5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया. इन खबरों के अलावा, भारत-चीन ने वांग यी की दिल्ली यात्रा में सीमा प्रबंधन और शांति बनाए रखने पर समझौता किया. गुरुवार सुबह की 10 बड़ी खबरें पढ़िए.

भारत ने नेपाल की आपत्ति को किया खारिज, कहा- दशकों से चल रहा है लिपुलेख दर्रा से व्यापार



भारत ने नेपाल की आपत्ति खारिज की, कहा लिपुलेख दर्रे से चीन संग व्यापार 1954 से जारी है. विदेश मंत्रालय ने नेपाल के दावे को असंगत और इतिहास विहीन बताया. MEA प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि क्षेत्रीय दावे उचित नहीं.

अग्नि-5 मिसाइल की टेस्टिंग सफल, 5 हजार KM दूर तक मारक क्षमता



भारत ने ओडिशा के चांदीपुर टेस्ट रेंज से अग्नि-5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया. यह परीक्षण सामरिक बल कमान की देखरेख में हुआ और सभी ऑपरेशनल व टेक्निकल पैरामीटर्स सफल रहे.

भारत-चीन के बीच सीमा मैनेजमेंट को लेकर बनी सहमति, वांग यी की यात्रा के बाद चीनी विदेश मंत्रालय का बयान



चीनी विदेश मंत्रालय ने बताया कि वांग यी की दिल्ली यात्रा में भारत-चीन ने सीमा मैनेजमेंट पर नया समझौता किया. वांग यी ने डोभाल और जयशंकर संग व्यापक वार्ता की.

Advertisement

बैंकों के लिए अनिवार्य होगा अकाउंट्स का AI वेरिफिकेशन, ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए बड़ी पहल



आरबीआई ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए एआई आधारित बैंक खाता वेरिफिकेशन अनिवार्य करने जा रहा है. यह सिस्टम म्यूल अकाउंट्स की पहचान करेगा जिनका उपयोग धोखेबाज़ अवैध धन ट्रांसफर में करते हैं.

रेलवे ने बिहार को दिया तोहफा... दिवाली और छठ पूजा के लिए चलेंगी 12 हजार ट्रेनें



रेलवे ने दिवाली और छठ पर 12 हज़ार विशेष ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है. यह सेवा दो माह तक चलेगी. वापसी यात्रा पर 20% छूट मिलेगी. गया-दिस्सी, सहरसा-अमतृसर और मुज़फ्फरपुर-हैदराबाद तक अमृत भारत ट्रेनें चलेंगी.

राहुल गांधी के 'वोट चोरी' आरोपों पर SC में जनहित याचिका, SIT जांच की मांग



कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा बेंगलुरु सेंट्रल की वोटर लिस्ट में हेरफेर के आरोपों की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई. कांग्रेस से जुड़े वकील रोहित पांडेय ने यह याचिका दाखिल की.

Rapido पर CCPA ने लगाया 10 लाख रुपये का जुर्माना, लोगों को रिफंड देने का भी आदेश!



सीसीपीए ने राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म रैपिडो पर भ्रामक विज्ञापनों के कारण 10 लाख का जुर्माना लगाया और कंज़्यूमर्स को रिफंड देने का आदेश दिया. कंपनी ने ‘गारंटीड ऑटो’ और ‘5 मिनट में ऑटो या 50 रुपये पाएं’ जैसे विज्ञापन चलाए थे.

Advertisement

FBI ने भारत से भगोड़ी सिंडी सिंह को किया गिरफ्तार, 10 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में थी शामिल



अमेरिकी एफबीआई की “टेन मोस्ट वांटेड” सूची में शामिल भारत से भगोड़ी सिंडी रोड्रिग्ज़ सिंह को गिरफ्तार किया गया. उस पर अपने 6 साल के बेटे की हत्या और अभियोजन से बचने का आरोप है. 2024 में इंटरपोल रेड नोटिस जारी हुआ था.

मॉनसून सत्र में विपक्ष का जोरदार हंगामा, तीखी नोकझोंक के बीच कई विधेयक पारित...पर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर नहीं हो सकी चर्चा



संसद का मॉनसून सत्र 2025 लगभग पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गया, क्योंकि विपक्ष ने SIR के मुद्दे पर सदन के अंदर और बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन किया.

ससुर के साथ मिलकर बहू चला रही थी स्मैक तस्करी का गैंग, पति जेल गया तो संभाला था काला कारोबार



उत्तर प्रदेश में वाराणसी के चोलापुर क्षेत्र में पुलिस ने एक स्मैक तस्करी करने वाला गैंग का भंडाफोड़ किया है. ये गैंग एक बहू और ससुर मिलकर चला रहे थे. पुलिस ने मामले में बहू, ससुर और एक ऑटो चालक को गिरफ्तार किया है.

---- समाप्त ----