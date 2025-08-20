रेलवे ने बिहार को दिया तोहफा... दिवाली और छठ पूजा के लिए चलेंगी 12 हजार ट्रेनें

इंडियन रेलवे (Indian Railways) ने बिहार के लिए कई तरह के नए ऐलान किए हैं. दिवाली और छठ पूजा के लिए 12 हजार विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया है. यह ऐलान पूरे देश के लिए किया गया है और यह सेवा दो महीने तक जारी रहेगी. वहीं, वापसी की यात्रा पर 20 फीसदी की छूट भी दी जाएगी. जानकारी के मुताबिक, गयाजी से दिल्ली, सहरसा से अमृतसर और मुजफ्फरपुर से हैदराबाद तक अमृत भारत ट्रेनें भी चलाई जाएंगी.

रेलवे ने 13 से 26 अक्टूबर के बीच की यात्रा और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच वापसी की यात्रा के लिए किराये में 20% की छूट देने का ऐलान किया है.

इसके अलावा, बुद्ध सर्किट ट्रेनें वैशाली, हाजीपुर, सोनपुर, पटना, फतुहा, राजगीर, नाटेसर, गया और कोडरमा को आपस में जोड़ेंगी. पूरैना से पटना के लिए वंदे भारत ट्रेन भी चलाई जाएगी.

रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास...

बिहार में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी कई कदम उठाए जाएंगे. बक्सर-लखीसराय के बीच तीसरी और चौथी लाइन का निर्माण किया जाएगा, जबकि लौकाहा में एक वाशिंग पिट बनाया जाएगा. पटना के चारों तरफ एक रिंग रेलवे भी बनाई जाएगी. सुल्तानगंज को देवघर से रेल लाइन से जोड़ा जाएगा और बिहार में आरओबी (ROB) और आरयूबी (RUB) का निर्माण भी होगा.

