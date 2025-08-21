scorecardresearch
 

Feedback

भारत ने नेपाल की आपत्ति को किया खारिज, कहा- दशकों से चल रहा है लिपुलेख दर्रा से व्यापार

लिपुलेख दर्रा के माध्यम से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार की बहाली पर नेपाल की आपत्तियों भारत ने खारिज कर दिया है. विदेश मंत्रालय ने कहा, 'लिपुलेख दर्रा के संबंध में हमारा रुख सुसंगत और स्पष्ट रहा है. भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रा के माध्यम से सीमा व्यापार 1954 में शुरू हुआ था और दशकों से चल रहा है.'

Advertisement
X

भारत ने बुधवार को नेपाल की उस आपत्ति को खारिज कर दिया, जिसमें उसने लिपुलेख दर्रा के माध्यम से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार की बहाली पर सवाल उठाया था. विदेश मंत्रालय ने काठमांडू के इस व्यापार मार्ग पर क्षेत्रीय दावे को असंगत और ऐतिहासिक तथ्यों व साक्ष्यों पर आधारित नहीं करार दिया.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि भारत 1954 से लिपुलेख दर्रा के माध्यम से चीन के साथ व्यापार करता आ रहा है. उन्होंने कहा कि भारत नेपाल के साथ संवाद और कूटनीति के जरिए सीमा संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए रचनात्मक बातचीत के लिए हमेशा तैयार है.

'1954 में शुरू हुआ था व्यापार'

सम्बंधित ख़बरें

indian and chinese foriegn minister
भारत-चीन के बीच हुए समझौते से परेशान हुआ नेपाल, डिप्लोमेटिक नोट भेजने की कर रहा तैयारी  
घटना में अर्चना का साथ देने वाला फ्रेंड सारांश.
'पटवारी से हो रहा था रिश्ता, मैंने ठान लिया था घर नहीं जाऊंगी', अर्चना तिवारी का कुबूलनामा  
अर्चना तिवारी नेपाल की राजधानी काठमांडू में थी. (File Photo)
काठमांडू में थी अर्चना तिवारी, उसे फोन कर नेपाल-भारत बॉर्डर पर बुलवाया: सूत्र 
New Developments in Indias Foreign Policy: Discussions with Nepal and China
भारत की दोहरी कूटनीति, नेपाल-चीन से संबंध सुधारने की ये पहल 
India Foreign Secretary Vikram Misri
Nepal क्यों जा रहे India Foreign Secretary? 

जायसवाल ने कहा, 'लिपुलेख दर्रा के संबंध में हमारा रुख सुसंगत और स्पष्ट रहा है. भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रा के माध्यम से सीमा व्यापार 1954 में शुरू हुआ था और दशकों से चल रहा है. हाल के वर्षों में कोविड और अन्य घटनाओं के कारण इस व्यापार में व्यवधान आया था और अब दोनों पक्षों ने इसे फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है.'

'बातचीत को तैयार है भारत'

Advertisement

उन्होंने आगे कहा, 'क्षेत्रीय दावों के संबंध में हमारा रुख है कि ऐसे दावे न तो उचित हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित हैं. क्षेत्रीय दावों का कोई भी एकतरफा कृत्रिम विस्तार असंगत है. भारत-नेपाल के साथ सहमति से बकाया सीमा मुद्दों को संवाद और कूटनीति के माध्यम से हल करने के लिए रचनात्मक बातचीत को तैयार है.'

ये बयान नेपाल द्वारा भारत और चीन के बीच लिपुलेख के रास्ते व्यापार मार्ग खोलने के समझौते पर आपत्ति जताने और इस क्षेत्र पर अपने दावे को दोहराने के बाद आया है. बता दें कि भारत-नेपाल संबंधों में लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा जैसे क्षेत्रों को लेकर लंबे वक्त से असहमति दिखने को मिल रहे है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement