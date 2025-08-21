ससुर के साथ मिलकर बहू चला रही थी स्मैक तस्करी का गैंग, पति जेल गया तो संभाला था काला कारोबार

उत्तर प्रदेश में वाराणसी के चोलापुर क्षेत्र से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पुलिस ने एक स्मैक तस्करी करने वाला गैंग का भंडाफोड़ किया है.अजीब बात ये है कि ये गैंग एक बहू और ससुर मिलकर चला रहे थे. पुलिस ने मामले में बहू, ससुर और एक ऑटो चालक को गड़सरा-धरसौना मार्ग स्थित पवारेपुर से गिरफ्तार किया है.
इनकी पहचान जेल में बंद राजेश उर्फ बंटी की 41 साल की पत्नी अल्पना, उनके ससुर यानी राजेश का पिता इन्द्रजीत सिंह और ऑटोचालक भोला यादव उर्फ राकेश यादव के रूप में हुई. गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर थाना चोलापुर पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-0342/2025 धारा 8/22 NDPS एक्ट पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है.
डीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार ने बताया कि राजेश उर्फ बंटी पहले ही मादक पदार्थ की तस्करी में जेल में बंद है. ऐसे में पति के जेल जाने के बाद पत्नी ने ससुर के साथ मिलकर स्मेक के अवैध कारोबार को आगे जारी रखा.पत्नी और पिता जिस स्मेक की खरीदफरोख्त करते थे उसके मूवमेंट्स का काम ऑटोचालक करता था. इनके पास से 10 लाख की कीमत का का 56.40 ग्राम इललीगल स्मैक और 16.27 लाख रुपये नगद बरामद हुआ है. उन्होंने बताया कि पकड़े गए गैंग पर गैंगस्टर की कार्रवाई करके इनकी अपराध से अर्जित संपत्ति भी कुर्क की जाएगी.
Input: रौशन कुमार