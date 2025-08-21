scorecardresearch
 

Feedback

ससुर के साथ मिलकर बहू चला रही थी स्मैक तस्करी का गैंग, पति जेल गया तो संभाला था काला कारोबार

वाराणसी के चोलापुर क्षेत्र में पुलिस ने स्मैक तस्करी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया, जिसे बहू और ससुर मिलकर चला रहे थे। पुलिस ने अल्पना, उसके ससुर इन्द्रजीत सिंह और ऑटो चालक भोला यादव को गिरफ्तार किया। इनके पास से 56.40 ग्राम स्मैक व 16.27 लाख रुपये नकद बरामद हुए। गैंग पर NDPS एक्ट और गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी।

Advertisement
X
ससुर के साथ मिलकर स्मैक तस्करी का गैंग चला रही बहू गिरफ्तार (Photo: ITG)
ससुर के साथ मिलकर स्मैक तस्करी का गैंग चला रही बहू गिरफ्तार (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश में वाराणसी के चोलापुर क्षेत्र से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पुलिस ने एक स्मैक तस्करी करने वाला गैंग का भंडाफोड़ किया है.अजीब बात ये है कि ये गैंग एक बहू और ससुर मिलकर चला रहे थे. पुलिस ने मामले में  बहू, ससुर और एक ऑटो चालक को गड़सरा-धरसौना मार्ग स्थित पवारेपुर से गिरफ्तार किया है.   

इनकी पहचान जेल में बंद राजेश उर्फ बंटी की 41 साल की पत्नी अल्पना, उनके ससुर यानी राजेश का पिता इन्द्रजीत सिंह और ऑटोचालक भोला यादव उर्फ राकेश यादव के रूप में हुई. गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर थाना चोलापुर पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-0342/2025 धारा 8/22 NDPS एक्ट पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है.

डीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार ने बताया कि राजेश उर्फ बंटी पहले ही मादक पदार्थ की तस्करी में जेल में बंद है. ऐसे में पति के जेल जाने के बाद पत्नी ने ससुर के साथ मिलकर स्मेक के अवैध कारोबार को आगे जारी रखा.पत्नी और पिता जिस स्मेक की खरीदफरोख्त करते थे उसके मूवमेंट्स का काम ऑटोचालक करता था. इनके पास से 10 लाख की कीमत का का 56.40 ग्राम इललीगल स्मैक और 16.27 लाख रुपये नगद बरामद हुआ है. उन्होंने बताया कि पकड़े गए गैंग पर गैंगस्टर की कार्रवाई करके इनकी अपराध से अर्जित संपत्ति भी कुर्क की जाएगी.

सम्बंधित ख़बरें

पति ने पत्नी की शादी उसके प्रेमी के साथ करा दी (Photo:ITG)
20 साल से बीवी का जिससे था अफेयर, 25 वीं सालगिरह पर पति ने उसी से करा दी शादी 
वाराणसी के जिला अस्पताल के बाहर हुई गर्भवती की डिलीवरी 
रिजवाना, जिन्होंने भर्ती नहीं करने पर अस्पताल के बाहर बच्चे को दिया जन्म. (Photo: Screengrab)
वाराणसी जिला अस्पताल की लापरवाही! गर्भवती को भर्ती करने के बजाय भगाया... हॉस्पिटल के बाहर हुई डिलीवरी  
narendra modi cp radhakrishnan
काशी-तमिल संगमम से सीपी राधाकृष्‍णन तक, कितनी असरदार रही है मोदी की तमिलनाडु-साधना? 
गलत दावे के साथ वीडियो वायरल
फैक्ट चेक: बंदरों को खाना खिलाते वाराणसी के पुलिस वालों का बताया जा रहा ये वीडियो AI से बना है 
Advertisement

Input: रौशन कुमार

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement