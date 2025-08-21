scorecardresearch
 

FBI ने भारत से भगोड़े सिंडी सिंह को किया गिरफ्तार, 10 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में थी शामिल

एफबीआई निदेशक काश पटेल ने पुष्टि की कि एफबीआई ने भारतीय अधिकारियों और इंटरपोल के साथ मिलकर सिंडी सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. उसे वापस अमेरिका भेज दिया गया है और आरोपों का सामना करने के लिए उसे टेक्सास के अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा.

FBI ने सिंडी सिंह को किया गिरफ्तार. (Photo:X @FBI)
FBI ने सिंडी सिंह को किया गिरफ्तार. (Photo:X @FBI)

अमेरिकी संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) ने अपनी "टेन मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव्स" लिस्ट में शामिल भगोड़े सिंडी रोड्रिग्ज सिंह को भारत में गिरफ्तार कर लिया है. सिंडी पर अपने छह साल के बेटे, नोएल रोड्रिग्ज अल्वारेज की हत्या से संबंधित "प्रॉसिक्यूशन से बचने के लिए गैरकानूनी उड़ान" और "10 साल से कम उम्र के व्यक्ति की कैपिटल मर्डर" के लिए टेक्सास राज्य वारंट का सामना करना पड़ रहा है.

फॉक्स न्यूज के अनुसार, सिंडी ने अपने बेटे की हत्या में शामिल होने के बाद अभियोजन से बचने के लिए अमेरिका छोड़ दिया था. 3 अक्टूबर 2024 को, सिंडी रोड्रिग्ज सिंह के लिए एक इंटरपोल रेड नोटिस जारी किया गया और भारत समेत सभी सदस्य देशों में प्रसारित किया गया. उसी वक्त भारतीय अधिकारियों को प्रत्यर्पण पैकेज सौंपा गया, जिसने उनकी गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया.

एफबीआई निदेशक काश पटेल ने पुष्टि की कि एफबीआई ने भारतीय अधिकारियों और इंटरपोल के साथ मिलकर सिंडी सिंह को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया है. उसे वापस अमेरिका भेज दिया गया है और आरोपों का सामना करने के लिए उसे टेक्सास के अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा.

पटेल ने फॉक्स न्यूज को बताया, 'एफबीआई की टेन मोस्ट वांटेड सूची ऐसे मामलों के लिए मौजूद है, जहां एक खतरनाक भगोड़े अपराधी ने सोचा कि वह भाग सकती है, विदेश में छिप सकती है और सजा से बच सकती है.'

उन्होंने आगे कहा, 'न्याय की कोई सीमा नहीं है और आज अमेरिकी लोग देख सकते हैं कि हम उन लोगों का पीछा करना कभी नहीं छोड़ेंगे जो हमारे बीच निर्दोष लोगों को शिकार बनाते हैं.'

काश पटेल की भारतीय अधिकारियों की तारीफ

पटेल ने एक्स पर भारतीय अधिकारियों की तारीफ करते हुए लिखा, 'टेक्सास में हमारे स्थानीय भागीदारों, जहां ये मामला शुरू हुआ, अमेरिकी न्याय विभाग और भारत में भागीदारों के समन्वय के लिए धन्यवाद. एफबीआई डलास और एफबीआई न्यूयॉर्क ने शानदार काम किया.'

क्या है मामला

ये मामला 20 मार्च 2023 को सामने आया, जब टेक्सास के एवरमैन पुलिस विभाग ने टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली एंड प्रोटेक्टिव सर्विसेज के अनुरोध पर सिंडी के बेटे की कल्याण जांच की. नोएल को अक्टूबर 2022 से नहीं देखा गया था और अधिकारियों ने बताया कि उसे कई स्वास्थ्य और विकासात्मक समस्याएं थीं, जिनमें गंभीर विकासात्मक विकार, सामाजिक विकार, क्रोनिक लंग डिजीज, पल्मोनरी एडिमा, हड्डियों की कमजोरी और एसोट्रोपिया शामिल थे.

जांचकर्ताओं का दावा है कि कल्याण जांच के दौरान सिंह ने अधिकारियों को गुमराह करते हुए कहा कि उनका बेटा अपने बायलोजिकल पिता के साथ मैक्सिको में है और नवंबर 2022 से वहीं रह रहा है.

इसके दो दिन बाद 22 मार्च 2023 को सिंडी, उनके पति और छह अन्य बच्चे भारत के लिए रवाना हो गए. जांचकर्ताओं ने बाद में पुष्टि की कि गायब बच्चा उस फ्लाइट में नहीं था, जिसने सिंडी के दावों को खारिज कर दिया.

10 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल थी सिंडी

सिंडी को जुलाई 2025 में FBI की टेन मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव्स लिस्ट में शामिल किया गया था. सिंडी इस लिस्ट में चौथ व्यक्ति थी. सिंडी पर 31 अक्टूबर 2023 को टैरेंट काउंटी, फोर्ट वर्थ, टेक्सास के जिला न्यायालय में कैपिटल मर्डर का आरोप लगाया गया था. 2 नवंबर 2023 को अमेरिकी जिला न्यायालय, उत्तरी जिला टेक्सास, फोर्ट वर्थ में उनके खिलाफ प्रॉसिक्यूशन से बचने के लिए गैरकानूनी उड़ान का संघीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था.

एफबीआई ने शुरू में उनकी गिरफ्तारी और दोषसिद्धि के लिए जानकारी देने के लिए 25,000 डॉलर तक का इनाम घोषित किया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 250,000 डॉलर (लगभग 2.14 करोड़ रुपये) कर दिया गया.

