बैंकों के लिए अनिवार्य होगा अकाउंट्स का AI वेरिफिकेशन, ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए बड़ी पहल

ऑनलाइन फ्रॉड पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक अब बैंकों के लिए अकाउंट्स का AI आधारित वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होगा, ताकि Mule Accounts यानी धोखाधड़ी वाले खातों की पहचान की जा सके.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) जल्द ही इसके लिए सभी बैंकों को दिशा-निर्देश जारी करेगा. नए बैंकिंग लाइसेंस और मौजूदा लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए यह व्यवस्था लागू करना अनिवार्य होगा.

इस व्यवस्था का पायलट प्रोजेक्ट पहले ही एक बैंक में किया जा चुका है. इसमें 13 लाख फर्जी अकाउंट्स की पहचान सफलतापूर्वक की गई है. सूत्रों के अनुसार इस दिशा में देशभर में व्यापक पैमाने पर अभियान भी चलाया जाएगा, ताकि ऑनलाइन ठगी और फ्रॉड की घटनाओं पर सख्ती से लगाम लगाई जा सके.

क्या होते हैं Mule Accounts?



Mule accounts वे बैंक खाते होते हैं, जिनका इस्तेमाल फ्रॉड करने वाले लोग धोखाधड़ी से प्राप्त रकम को एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर करने के लिए करते हैं.

