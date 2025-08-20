राहुल गांधी के 'वोट चोरी' आरोपों पर SC में जनहित याचिका, SIT जांच की मांग

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा बेंगलुरु सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट में हेरफेर के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. यह याचिका कांग्रेस से जुड़े वकील रोहित पांडेय ने दाखिल की है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि मतदाता सूची में योग्य मतदाताओं के नाम गायब हैं और फर्जी मतदाता शामिल हैं.

याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि वह अपनी निगरानी में रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन करे. इसके अलावा, याचिका में कोर्ट के अगले आदेश तक वोटर लिस्ट में कोई बदलाव न करने की मांग की गई है.

याचिका में यह भी कहा गया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाएं, जिससे चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर सके.

याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग ने मशीन पर रीडेबल वोटर लिस्ट का डेटा देने से इनकार कर दिया. वकील रोहित पांडेय ने अपनी याचिका में कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए वोटर लिस्ट का शुद्ध होना बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में सिर्फ योग्य मतदाता ही होने चाहिए, लेकिन इसमें गड़बड़ी की जा रही है.

