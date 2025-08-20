scorecardresearch
 

Feedback

राहुल गांधी के 'वोट चोरी' आरोपों पर SC में जनहित याचिका, SIT जांच की मांग

लोकसभा चुनाव 2024 में बेंगलुरु सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में हेरफेर के आरोपों की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में मांग की गई है कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली एक कमेटी करे.

Advertisement
X
वोटर लिस्ट में हेरफेर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका (File Photo: PTI)
वोटर लिस्ट में हेरफेर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका (File Photo: PTI)

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा बेंगलुरु सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट में हेरफेर के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. यह याचिका कांग्रेस से जुड़े वकील रोहित पांडेय ने दाखिल की है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि मतदाता सूची में योग्य मतदाताओं के नाम गायब हैं और फर्जी मतदाता शामिल हैं.

याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि वह अपनी निगरानी में रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन करे. इसके अलावा, याचिका में कोर्ट के अगले आदेश तक वोटर लिस्ट में कोई बदलाव न करने की मांग की गई है. 

याचिका में यह भी कहा गया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाएं, जिससे चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर सके.

सम्बंधित ख़बरें

Supreme Court Order on stray dogs
प्रेम, पाखण्ड और समस्या... आवारा कुत्तों और सड़कों पर घूमती गायों से कैसे मिलेगा समाधान? 
सीएम आवास पर रेखा गुप्ता पर हमला (Photo: PTI)
CM रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा, धक्का दिया, बाल पकड़कर खींचे... मुश्किल से काबू में आया हमलावर 
Haryana Forest Definition
हरियाणा ने बदल दी 'जंगल' की परिभाषा... अब क्या होगा अरावली के जंगलों का? 
sc on nhai toll tax amid bad contruction of highway roads
SC का फैसला: खराब हाईवे पर नहीं देना होगा Toll Tax 
Toll Plaza
खराब सड़कों और घंटों जाम के बाद टोल वसूलना गलत... सुप्रीम कोर्ट ने केरल HC के फैसले को रखा बरकरार 

पारदर्शिता की मांग...

याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग ने मशीन पर रीडेबल वोटर लिस्ट का डेटा देने से इनकार कर दिया. वकील रोहित पांडेय ने अपनी याचिका में कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए वोटर लिस्ट का शुद्ध होना बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में सिर्फ योग्य मतदाता ही होने चाहिए, लेकिन इसमें गड़बड़ी की जा रही है.

 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement