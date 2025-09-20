Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 20 सितंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा के नियम बदल दिए हैं. अब कुछ H-1B वीजा धारक अमेरिका में गैर-इमिग्रेंट वर्कर के रूप में सीधे एंट्री नहीं ले पाएंगे. एशिया कप 2025 के आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबले में भारत ने ओमान को 21 रनों से हरा दिया. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश की समीक्षा के लिए ऑनलाइन आपात बैठक की है. दिल्ली के कई स्कूलों को एक बार फिर बम की धमकी भरा मेल मिला है. द्वारका और नज़फगढ़ इलाके के कई स्कूलों को ये मेल भेजा गया है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि देश का परमाणु कार्यक्रम अगर जरूरत पड़ी तो सऊदी अरब को उपलब्ध कराया जाएगा. पढ़िए शनिवार सुबह की 5 बड़ी खबरें...

डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा के नियम बदले, नए एप्लिकेशन के लिए 88 लाख रुपये की फीस वसूलेगा US

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा के नियम बदल दिए हैं. अब कुछ H-1B वीजा धारक अमेरिका में गैर-इमिग्रेंट वर्कर के रूप में सीधे एंट्री नहीं ले पाएंगे. नए आवेदन के साथ 100,000 डॉलर यानी 88 लाख रुपये से ज्यादा की फीस देनी जरूरी होगी. 100,000 डॉलर की नई फीस कंपनियों के लिए खर्च काफी बढ़ा सकती है.

India vs Oman: एशिया कप में भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक, ओमान को 21 रनों से हराया, अब सुपर-4 में पाक से होगी भिड़ंत

एशिया कप 2025 के आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबले में भारत ने ओमान को 21 रनों से हरा दिया. इस मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने ओमान के सामने 189 रनों का लक्ष्य रखा. इसके जवाब में उतरी ओमान की टीम ने भी अच्छी बल्लेबाजी की 167 तक का स्कोर बना लिया.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आपात बैठक, SC के वक्फ एक्ट पर अंतरिम फैसले पर प्रस्ताव पारित

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश की समीक्षा के लिए ऑनलाइन आपात बैठक की है. इस दौरान एआईएमपीएलबी ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को आंशिक राहत बताते हुए कई प्रावधानों पर निराशा जताई है. बोर्ड ने उम्मीद जताई कि अंतिम फैसला अधिक न्यायसंगत होगा

DPS द्वारका, सर्वोदय विद्यालय समेत दिल्ली के कई स्कूलों को मिली बम की धमकी, एक्शन में पुलिस

दिल्ली के कई स्कूलों को एक बार फिर बम की धमकी भरा मेल मिला है. द्वारका और नज़फगढ़ इलाके के कई स्कूलों को ये मेल भेजा गया है. जिन स्कूलों को धमकी मिली उनमें डीपीएस द्वारका, कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल और सर्वोदय विद्यालय शामिल हैं. जानकारी मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ते मौके पर पहुंच गए. एहतियात के तौर पर सभी छात्रों और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

सऊदी अरब को अपनी एटमी ताकत देगा पाकिस्तान, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले- हमारे पास जो भी है, हम उन्हें देंगे!

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि देश का परमाणु कार्यक्रम अगर जरूरत पड़ी तो सऊदी अरब को उपलब्ध कराया जाएगा. ये ऐलान पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए नए रक्षा समझौते के तहत किया गया है. दोनों देशों ने बुधवार को एक रक्षा समझौते पर साइन किए थे, जिसमें कहा गया है कि किसी एक देश पर हमला, दोनों पर हमला माना जाएगा.

