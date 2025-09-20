scorecardresearch
 

Feedback

H-1B वीजा पर 83 लाख रुपये की फीस लगाएगा अमेरिका, ट्रंप जल्द साइन करेंगे ऑर्डर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप H-1B वीजा पर 1 लाख डॉलर आवेदन फीस लगाने की तैयारी कर रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम वीजा के उपयोग को कम करने और स्थानीय कर्मचारियों को प्राथमिकता देने के लिए उठाया जा रहा है. साथ ही कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन के भी नियम बदले जाएंगे.

Advertisement
X
एच-1बी वीजा में राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे बड़ा बदलाव. (File Photo)
एच-1बी वीजा में राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे बड़ा बदलाव. (File Photo)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप H-1B वर्क वीजा पर 1 लाख डॉलर (लगभग 83 लाख रुपये) की नई आवेदन फीस लगाने की तैयारी कर रहे हैं. ब्लूमबर्ग न्यूज ने यह जानकारी दी है और दावा किया है कि यह कदम ट्रंप के बड़े इमिग्रेशन क्रैकडाउन पॉलिसी का हिस्सा है. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है, "ट्रंप नई कार्रवाई में एच-1बी वीजा के लिए 100,000 डॉलर की नई फीस जोड़ने जा रहे हैं."

रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप इस फैसले पर जल्द ही एक प्रोक्लेमेशन (घोषणा) पर साइन कर सकते हैं. इसके तहत, कोई भी विदेशी पेशेवर H-1B वीजा के लिए तभी योग्य होगा जब वह नई फीस अदा करेगा.

यह भी पढ़ें: H-1B वीजा हो या ग्रीन कार्ड, फिर भी 24x7 साथ रखने होंगे ये कागजात... अमेरिका में अप्रवासियों के लिए नया नियम लागू

सम्बंधित ख़बरें

Donald Trump
क्या चीन से ट्रेड डील के लिए बेचैन हैं ट्रंप? 
US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping
'TikTok डील मंजूर, अगले साल जाऊंगा चीन', जिनपिंग से बातचीत के बाद बोले ट्रंप 
Trump_Rating
अमेरिकी लोगों को पसंद नहीं आ रहे Trump, गिरी अप्रूवल रेटिंग 
Donald Trump
London Visit पर क्यों भड़क गए Donald Trump? 
Narendra Modi, Donald Trump, Shehbaz Sharif,
US का चीन-PAK को Tit for Tat, दोनों ने ऐसे कई बार भारत को किया था परेशान 

सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप प्रशासन H-1B प्रोग्राम में प्रिवेलिंग-वेज लेवल (न्यूनतम वेतन मानक) को भी बदलने की योजना बना रहा है. इसका मतलब यह है कि कंपनियों को विदेशी पेशेवरों को पहले से कहीं ज्यादा वेतन देना होगा. अधिकारियों का कहना है कि यह कदम अमेरिकी कंपनियों को विदेशियों की बजाय स्थानीय लोगों को नौकरी देने के लिए प्रोत्साहित करेगा.

हर साल 85000 वीजा जारी किया जाता है

Advertisement

बताया जा रहा है कि व्हाइट हाउस की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान भी जारी नहीं किया गया है. H-1B वीजा प्रोग्राम हर साल 85,000 वीजा तक सीमित है और मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी कंपनियां इसका इस्तेमाल करती हैं. खासतौर पर भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए यह वीजा बहुत अहम माना जाता है.

यह भी पढ़ें: 'हम चाहते हैं कि देश में सक्षम लोग आएं...,' H-1B वीजा पर डोनाल्ड ट्रंप की दो टूक

अमेरिकी वर्कर्स के रोजगार के अवसर कम होने का दावा

आलोचकों का कहना है कि यह प्रोग्राम अमेरिकी वर्कर्स के रोजगार के अवसर कम करता है, जबकि कंपनियों का कहना है कि यह इनोवेशन और ग्रोथ के लिए जरूरी है. ट्रंप के इस नए कदम से न सिर्फ अमेरिकी टेक इंडस्ट्री में हलचल मच सकती है, बल्कि भारत जैसे देशों पर भी इसका बड़ा असर पड़ सकता है, जहां से सबसे ज्यादा H-1B पेशेवर अमेरिका जाते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement