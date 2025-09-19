India vs Oman Live Score: भारत ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग11

IND vs OMA, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबला आज भारत और ओमान के बीच खेला जा रहा है. ये मुकाबला अबु धाबी में हो रहा है, जहां टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. प्लेइंग इलेवन में टीम इंडिया ने दो बदलाव किए हैं. बुमराह और वरुण चक्रवर्ती को आराम दिया दिया गया है. उनकी जगह अर्शदीप और हर्षित राणा टीम में हैं.

टीम इंडिया पहले ही सुपर-4 में जगह बना चुका है और पाकिस्तान के खिलाफ 21 सितंबर को होने वाले अहम रीमैच से पहले यह मुकाबला टीम मैनेजमेंट के लिए एकदम सही अभ्यास साबित हो सकता है. वहीं, ओमान की टीम पहले ही बाहर हो चुकी है और इस टूर्नामेंट में उसका ये आखिरी मैच है. भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है. इस मुकाबले का लाइव स्कोरकार्ड जानने के लिए इस पेज को लगातार रिफ्रेश करते रहें.

भारत (प्लेइंग इलेवन): भारत (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव.

ओमान (प्लेइंग इलेवन): आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला, शाह फैसल, जिक्रिया इस्लाम, आर्यन बिष्ट, मोहम्मद नदीम, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव, जितेन रामानंदी.

मिडिल ऑर्डर को मौका देना चाहेगी टीम इंडिया

भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. वह चाहेगा कि पूरे 20 ओवर का उपयोग कर बल्लेबाजों को अभ्यास का मौका दे. क्योंकि एशिया कप में अबतक भारत के मिडिल ऑर्डर का टेस्ट नहीं हुआ है. ऐसे में हार्दिक पंड्या, संजू सैमसन, शिवम दुबे और अक्षर पटेल जैसे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज भी बल्लेबाजी में लय पकड़ना चाहेंगे.

