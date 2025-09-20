scorecardresearch
 

DPS द्वारका, सर्वोदय विद्यालय समेत दिल्ली के कई स्कूलों को मिली बम की धमकी, एक्शन में पुलिस

दिल्ली के द्वारका और नजफगढ़ के कई स्कूलों को बम की धमकी भरा मेल मिला है, जिसमें डीपीएस द्वारका, कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल और सर्वोदय विद्यालय शामिल हैं. पुलिस और बम निरोधक दस्ते मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं. सभी छात्रों और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाला गया है.

दिल्ली के कई स्कूलों को बम धमकी भरे मेल मिले हैं, जिनमें डीपीएस द्वारका भी शामिल है. (File Photo: ITG)
दिल्ली के कई स्कूलों को एक बार फिर बम की धमकी भरा मेल मिला है. द्वारका और नजफगढ़ इलाके के कई स्कूलों को यह मेल भेजा गया है. जिन स्कूलों को धमकी मिली उनमें डीपीएस द्वारका, कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल और सर्वोदय विद्यालय शामिल हैं.

जानकारी मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ते मौके पर पहुंच गए. एहतियात के तौर पर सभी छात्रों और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. फिलहाल स्कूलों में सर्च ऑपरेशन जारी है. दरअसल इन दिनों स्कूलों में परीक्षाएं भी चल रही हैं. दिल्ली फायर विभाग को सुबह करीब साढ़े 6 बजे नजफगढ़ के एक स्कूल से पहली कॉल मिली. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

कई महीनों से स्कूलों को मिल रहीं बम की धमकियां

पिछले कुछ महीनों से दिल्ली के स्कूलों को लगातार बम की धमकियां मिल रही हैं. ये धमकियां ई-मेल के जरिए दी जाती हैं. धमकी मिलने के बाद दहशत फैल जाती. स्कूलों को खाली कराया जाता. बम स्क्वॉड की टीम और पुलिस छानबीन करते लेकिन कुछ नहीं मिलता. दिल्ली के स्कूलों को ये झूठी धमकियां कौन दे रहा है इसका अभी कुछ पता नहीं चल पाया है.

अगस्त में 32 से अधिक स्कूलों को किया गया था टारगेट

इससे पहले अगस्त में दिल्ली के 32 से अधिक स्कूलों को बम की धमकी भरे ई-मेल मिले थे. इनमें ज्यादातर स्कूल द्वारका के थे- दिल्ली पब्लिक स्कूल, बीजीएस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, श्री वेंकटेश्वर स्कूल और ग्लोबल स्कूल. धमकी मिलने के बाद डीपीएस द्वारका ने एक दिन के लिए स्कूल बंद कर दिया था और बच्चों को घर भेज दिया था.

