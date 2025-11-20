Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 20 नवंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 20 नवंबर, 2025 की खबरें और समाचार: बिहार में नीतीश कुमार आज 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं. वहीं, नेपाल के बारा जिले में Gen-Z आंदोलन फिर तेज़ हो गया है. इन खबरों के अलावा, अमेरिका ने भारत को 93 मिलियन डॉलर के हथियारों की बिक्री को मंजूरी दी है. पढ़ें गुरुवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

Bihar CM Oath Ceremony Live: नीतीश की टीम में कौन-कौन? रामकृपाल यादव-श्रेयसी सिंंह-संजय टाइगर समेत अबतक सामने आए ये नाम

बिहार में नीतीश कुमार आज 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं. नीतीश सरकार में बीजेपी के कोटे से 14 मंत्री शपथ लेंगे. इनमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के अलावा मंगल पाण्डेय और नितिन नवीन ही ऐसे नाम हैं, जो पिछली सरकार में भी मंत्री रहे थे. JDU के कोटे से 8, LJP R, HAM और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक-एक मंत्री बनेंगे.

नेपाल में फिर भड़का Gen-Z आंदोलन, रक्सौल सीमा से सटे इलाके में लगा कर्फ्यू, एयरपोर्ट बंद

नेपाल के बारा जिले में Gen-Z आंदोलन फिर तेज़ हो गया है. सेमरा एयरपोर्ट के बाहर रविवार को ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ. आंदोलनकारियों का गुस्सा UML नेता महेश बस्नेत के खिलाफ है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने पहले हुए Gen-Z आंदोलन के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीका समर्थन किया था. इसी मुद्दे को लेकर इलाके में पहले से ही तनाव का माहौल बना हुआ था.

अमेरिका ने भारत को $93 मिलियन के हथियारों की बिक्री को दी मंजूरी, रक्षा साझेदारी और होगी मज़बूत

अमेरिका ने भारत को 93 मिलियन डॉलर के हथियारों की बिक्री को मंजूरी दी है. इस डील में 100 FGM-148 Javelin मिसाइलें, 25 कमांड लॉन्च यूनिट्स और 216 एक्सकैलिबर आर्टिलरी राउंड्स शामिल हैं. अमेरिकी डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी ने प्रस्तावित हस्तांतरणों की औपचारिक रूप से कांग्रेस को जानकारी दे दी है.

महाराष्ट्र निकाय चुनाव: चुनाव आयोग का HC में हलफनामा- VVPAT के लिए कानूनी प्रावधान नहीं

महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के समक्ष एक हलफनामा दाखिल किया है. आयोग ने कहा है कि स्थानीय निकाय चुनावों में EVM के साथ VVPAT के उपयोग के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है. SEC ने कहा कि वह स्पष्ट विधायी प्रावधानों के बिना VVPAT को अनिवार्य या लागू नहीं कर सकता, क्योंकि यह सांविधिक सीमाओं का उल्लंघन होगा.

पाकिस्तान को झटका... तालिबान के विदेश मंत्री के बाद एक और बड़े मंत्री पहुंचे भारत

अफ़ग़ानिस्तान की तालिबान सरकार के वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी पांच दिन के भारत दौरे पर पहुंचे हैं. अजीजी ऐसे समय पर भारत पहुंचे हैं, जब पाकिस्तान ने अफ़ग़ानिस्तान के साथ अपने बॉर्डर बंद रखे हुए हैं, जिससे अफ़ग़ानिस्तान के फल जैसे निर्यात को नुकसान हो रहा है. इससे पहले अक्टूबर में तालिबान के विदेश मंत्री भारत आए थे.

रूस पर ब्रिटेन ने लगाया आरोप, कहा- जासूसी पोत ने RAF पायलटों पर दागे लेज़र, पुतिन को दी चेतावनी

ब्रिटिश सरकार ने एक रूसी जासूसी जहाज पर स्कॉटलैंड के पास आरएएफ पायलटों पर लेज़र हमले करने का आरोप लगाया है. ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली ने कहा कि इस घटना को 'बेहद गंभीरता से' लिया जा रहा है. उन्होंने मास्को को चेतावनी दी है कि अगर पोत अपना रास्ता बदलता है या अपनी गतिविधियों को बढ़ाता है, तो ब्रिटेन जवाब देने के लिए तैयार है.

PM मोदी तीन दिन के दौरे पर जाएंगे दक्षिण अफ्रीका, G20 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 नवंबर, 2025 तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग का दौरा करेंगे. वो दक्षिण अफ्रीका द्वारा आयोजित 20वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. विदेश मंत्रालय ने बुधवार को ये ऐलान किया. ये शिखर सम्मेलन लगातार चौथा G20 शिखर सम्मेलन होगा, जो 'ग्लोबल साउथ' में आयोजित किया जा रहा है.

यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल हो रही Javelin Missiles भारत को देगा अमेरिका, वॉर जोन में जानिए ये कितने काम का

अमेरिका ने भारत को 100 जैवलिन एंटी-टैंक मिसाइलें और 25 लॉन्चर बेचने की मंजूरी दे दी है. कुल डील करीब 780 करोड़ रुपये की है. यूक्रेन युद्ध में ये मिसाइलें रूसी टैंकों को आसानी से तबाह कर रही हैं. फायर एंड फॉरगेट तकनीक वाली जैवलिन पहाड़ी इलाकों में चीन-पाकिस्तान के टैंकों के लिए बहुत घातक साबित होंगी.

दिल्ली-NCR में और जहरीली हुई हवा, वजीरपुर में AQI 450 के पार, नोएडा का भी बुरा हाल

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, सुबह 7 बजे दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है. लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है और मास्क पहनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. स्थानीय लोगों ने सरकार से स्थायी समाधान खोजने और पर्यावरण संरक्षण के लिए गंभीरता से काम करने की मांग की है.

कानपुर: लड़की को क्यों काटनी पड़ी KISS करने वाले लड़के की जीभ, जानिए आखिर क्या हुआ था उस दिन

कानपुर में एक लड़की को उस युवक की जीभ काटनी पड़ी, जो कई दिनों से उसका पीछा कर रहा था और खेत में घेरकर जबरदस्ती उसे KISS करने लगा था. अचानक हुए इस हमले से खुद को बचाने के लिए लड़की ने ऐसा कदम उठाया, जिसकी चर्चा पूरे शहर में होने लगी . आरोपी लहूलुहान हालत में अस्पताल पहुँचा, जहां उसका इलाज हो रहा है.

