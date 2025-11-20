PM मोदी तीन दिन के दौरे पर जाएंगे दक्षिण अफ्रीका, G20 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 नवंबर, 2025 तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग का दौरा करेंगे. वह दक्षिण अफ्रीका द्वारा आयोजित 20वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. विदेश मंत्रालय (MEA) ने बुधवार को यह ऐलान किया. यह शिखर सम्मेलन लगातार चौथा G20 शिखर सम्मेलन होगा, जो 'ग्लोबल साउथ' में आयोजित किया जा रहा है. इस दौरान प्रधानमंत्री G20 एजेंडे पर भारत के नजरिए को सामने रखेंगे और तीनों सत्रों में बोलने की उम्मीद है.

पीएम नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन के तीन प्रमुख सत्रों में भाग लेंगे. इन सत्रों में समावेशी विकास, जलवायु परिवर्तन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, खाद्य प्रणाली और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाएगा.

शिखर सम्मेलन का पहला सत्र समावेशी और सतत आर्थिक विकास पर केंद्रित होगा, जिसमें लचीली अर्थव्यवस्थाओं, व्यापार, विकास के लिए वित्तपोषण और वैश्विक ऋण चुनौतियों को संबोधित करने पर ध्यान दिया जाएगा. दूसरा सत्र, एक लचीला विश्व, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन, न्यायसंगत ऊर्जा संक्रमण और खाद्य प्रणालियों को कवर करेगा.

तीसरे सत्र, सभी के लिए एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण भविष्य पर, महत्वपूर्ण खनिजों, सभ्य कार्य और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा की जाएगी. इन पूर्ण सत्रों में भाग लेने के अलावा, प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे. वह IBSA (भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका) नेताओं की बैठक में भी शामिल होंगे.

