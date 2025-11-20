कानपुर: लड़की को क्यों काटनी पड़ी KISS करने वाले लड़के की जीभ, जानिए आखिर क्या हुआ था उस दिन

कानपुर में एक लड़की को उस युवक की जीभ काटनी पड़ी, जो कई दिनों से उसका पीछा कर रहा था और खेत में घेरकर जबरदस्ती उसे KISS करने लगा था. अचानक हुए इस हमले से खुद को बचाने के लिए लड़की ने ऐसा कदम उठाया, जिसकी चर्चा पूरे शहर में होने लगी . आरोपी लहूलुहान हालत में अस्पताल पहुँचा, जहां उसका इलाज हो रहा है.

शादीशुदा होने के बाद भी लड़की के पीछे पड़ा था आरोपी

घटना का आरोपी युवक चंपी, बिल्हौर क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है. शादीशुदा है, दो बच्चे भी हैं. फिर भी वह काफी समय से गांव की एक युवती के पीछे पड़ा हुआ था. लड़की उसके रवैये से परेशान थी. कई बार उसने साफ शब्दों में कहा था कि वह इस तरह पीछा न करे, रास्ते न रोके, खेतों तक न आए. लेकिन चंपी पर इसका कोई असर नहीं हुआ. उल्टा उसकी हरकतें बढ़ती चली गईं. गांव के लोग भी उसे समझाते थे, पर वह मानने को तैयार नहीं था. लड़की के परिवार ने भी कई बार आपत्ति जताई, लेकिन मामला खुलकर थाने तक नहीं पहुंचा.

वारदात वाले दिन खेत में अकेली थी लड़की

दोपहर लड़की मिट्टी लेने खेत पर गई थी. आसपास कोई नहीं था और खेत गांव से थोड़ा दूर था. लड़की मिट्टी खोदने में झुकी हुई थी कि तभी चंपी चुपके से वहां आ पहुंचा. शायद उसे लगा कि यह मौका उसके लिए परफेक्ट है लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई. लड़की कुछ समझ पाती, इससे पहले उसने पीछे से पकड़कर उसे जोर से जमीन पर गिरा दिया. लड़की जैसे ही उठने की कोशिश करती, वह उसके चेहरे पर झुक गया और जबर्दस्ती KISS करने लगा. लड़की ने उसे धक्का देने की कोशिश की, हाथ-पांव मारे, चिल्लाना चाहा लेकिन खेत बिल्कुल खाली था और वह ताकत में अकेली पड़ गई.

आरोपी ने और बढ़ाई अश्लील हरकतें

विरोध बढ़ता देख चंपी और उग्र हो गया. उसने लड़की की तस्वीर अपने मोबाइल में खोलकर उसके फोटो को भी चूमना शुरू कर दिया और चेहरे पर हाथ रखकर उसे बार-बार KISS करने की कोशिश करता रहा. यह सब कुछ इतने अचानक हुआ कि लड़की कुछ पल के लिए घबरा गई, लेकिन अगले ही क्षण उसे समझ में आ गया कि अगर अभी उसने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, तो वह इस स्थिति से निकल ही नहीं पाएगी.

दांतों से काट ली आरोपी की जीभ

जैसे ही चंपी फिर उसके चेहरे पर झुका, लड़की ने पूरी ताकत जुटाई और एक सेकंड में उसके चेहरे को पकड़कर उसकी जीभ को दांतों से जोर से काट लिया. तेज़ दर्द ने आरोपी को वहीं ढेर कर दिया. वह चीखते हुए पीछे हट गया, उसके मुंह से खून बहने लगा और वह खेत की मेड़ पर जाकर गिर पड़ा. लड़की घबराई हुई थी, उसने तुरंत घर फोन करके अपने भाइयों को घटना के बारे में बताया.

परिवारों में विवाद, फिर पहुंची पुलिस

कुछ ही देर में दोनों परिवार मौके पर पहुंच गए. चंपी का परिवार आते ही लड़की के भाइयों पर आरोप लगाने लगा कि उन्होंने मिलकर उसकी जीभ काटी है. उधर लड़की का परिवार अपनी बेटी की हालत देखकर गुस्से में था. माहौल तनावपूर्ण हो गया और तकरार बढ़ने लगी. किसी अनहोनी से पहले ग्रामीणों ने पुलिस को फोन कर दिया. बिल्हौर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को अलग किया.

जांच में साफ हुआ

पुलिस ने मौके की स्थिति देखी, ग्रामीणों से पूछताछ की और लड़की का बयान लिया. इसके साथ ही लड़की के भाइयों के मोबाइल लोकेशन और उनकी मौजूदगी भी चेक की गई. थाना इंचार्ज अशोक कुमार सरोज ने बताया कि

जांच में साफ हो गया कि लड़की के भाई घटना स्थल पर थे ही नहीं. आरोपी घायल था और लड़की ने आत्मरक्षा में उसकी जीभ काटी है. इसके बाद आरोपी चंपी को तुरंत बिल्हौर सरकारी अस्पताल भेजा गया, जहां से उसे गंभीर हालत में कानपुर मेडिकल कॉलेज (हैलट) रेफर किया गया.

पुलिस दर्ज करेगी गिरफ्तारी

लड़की की ओर से पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है. थाना इंचार्ज ने बताया कि चंपी काफी समय से लड़की का पीछा कर रहा था. उसने खेत में जबरदस्ती बदतमीजी की. लड़की का कदम आत्मरक्षा में उठाया गया है. आरोपी के ठीक होते ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी. पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और गांव में अतिरिक्त गश्त भी बढ़ा दी है ताकि किसी तरह का तनाव न बढ़े.

