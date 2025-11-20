Bihar CM Oath Ceremony Live: नीतीश के शपथ ग्रहण में जुटेंगे एनडीए के दिग्गज, LJPR से राजू तिवारी-RLM से स्नेहलता कुशवाहा समेत इन मंत्रियों के सामने आए नाम

बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब सूबे में नई सरकार के गठन की बारी है. नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. नीतीश कुमार की सरकार में बीजेपी के कोटे से दो डिप्टी सीएम होंगे. सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा फिर से नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे. नीतीश कैबिनेट में किस पार्टी के कोटे से कौन-कौन से नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे, इस पर भी मुहर लग चुकी है. नीतीश मंत्रिमंडल की संभावित लिस्ट भी सामने आई है.