Bihar CM Oath Ceremony Live: नीतीश के शपथ ग्रहण में जुटेंगे एनडीए के दिग्गज, LJPR से राजू तिवारी-RLM से स्नेहलता कुशवाहा समेत इन मंत्रियों के सामने आए नाम

aajtak.in | नई दिल्ली | 20 नवंबर 2025, 7:56 AM IST

Bihar New CM Oath Ceremony Live Updates: बिहार चुनाव के बाद अब नई सरकार के गठन की बारी है. नीतीश कुमार आज 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं. नीतीश कैबिनेट में बीजेपी के कोटे से दो डिप्टी सीएम बनेंगे. ताजा अपडेट्स के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें...

नीतीश कुमार 10वीं बार लेंगे बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ (Photo: PTI) नीतीश कुमार 10वीं बार लेंगे बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ (Photo: PTI)

बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब सूबे में नई सरकार के गठन की बारी है. नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. नीतीश कुमार की सरकार में बीजेपी के कोटे से दो डिप्टी सीएम होंगे. सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा फिर से नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे. नीतीश कैबिनेट में किस पार्टी के कोटे से कौन-कौन से नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे, इस पर भी मुहर लग चुकी है. नीतीश मंत्रिमंडल की संभावित लिस्ट भी सामने आई है.

7:56 AM (3 मिनट पहले)

Bihar CM Oath Ceremony: मंत्री पद की शपथ लेंगे जेडीयू के ये नेता

Posted by :- Bikesh Tiwari

नीतीश कुमार की अगुवाई वाली नई सरकार में जेडीयू के कोटे से मंत्री बनने जा रहे नेताओं के नाम भी फाइनल हो गए हैं. जेडीयू से विजय कुमार चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह और जमा खान के नाम मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे मंत्रियों की लिस्ट में शामिल बताए जा रहे हैं.

7:49 AM (10 मिनट पहले)

Bihar New Cabinet: नई सरकार में बीजेपी से दो डिप्टी सीएम

Posted by :- Bikesh Tiwari

नीतीश कुमार की अगुवाई वाली नई सरकार बीजेपी कोटे से दो डिप्टी सीएम होंगे. इस बार भी पार्टी ने डिप्टी सीएम के लिए पिछली सरकार में नीतीश के नायब रहे सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के ही नाम फाइनल किए हैं. बीजेपी से मंगल पांडे, नितिन नवीन, रेणु देवी, संजय सरावगी, रमा निषाद और कृष्ण कुमार ऋषि का मंत्री बनना भी तय बताया जा रहा है.

7:40 AM (19 मिनट पहले)

Nitish Kumar: आज 10वीं शपथ लेंगे नीतीश कुमार

Posted by :- Bikesh Tiwari

बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार की अगुवाई में आज नई सरकार का गठन होने जा रहा है.  पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. नीतीश कुमार सरकार का शपथग्रहण समारोह पटना के गांधी मैदान में आयोजित किया जा रहा है.

