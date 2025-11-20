Bihar CM Oath Ceremony Live: नीतीश के शपथ ग्रहण में जुटेंगे एनडीए के दिग्गज, LJPR से राजू तिवारी-RLM से स्नेहलता कुशवाहा समेत इन मंत्रियों के सामने आए नाम

बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब सूबे में नई सरकार के गठन की बारी है. नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. नीतीश कुमार की सरकार में बीजेपी के कोटे से दो डिप्टी सीएम होंगे. सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा फिर से नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे. नीतीश कैबिनेट में किस पार्टी के कोटे से कौन-कौन से नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे, इस पर भी मुहर लग चुकी है. नीतीश मंत्रिमंडल की संभावित लिस्ट भी सामने आई है.
नीतीश कुमार की अगुवाई वाली नई सरकार में जेडीयू के कोटे से मंत्री बनने जा रहे नेताओं के नाम भी फाइनल हो गए हैं. जेडीयू से विजय कुमार चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह और जमा खान के नाम मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे मंत्रियों की लिस्ट में शामिल बताए जा रहे हैं.
नीतीश कुमार की अगुवाई वाली नई सरकार बीजेपी कोटे से दो डिप्टी सीएम होंगे. इस बार भी पार्टी ने डिप्टी सीएम के लिए पिछली सरकार में नीतीश के नायब रहे सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के ही नाम फाइनल किए हैं. बीजेपी से मंगल पांडे, नितिन नवीन, रेणु देवी, संजय सरावगी, रमा निषाद और कृष्ण कुमार ऋषि का मंत्री बनना भी तय बताया जा रहा है.
बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार की अगुवाई में आज नई सरकार का गठन होने जा रहा है. पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. नीतीश कुमार सरकार का शपथग्रहण समारोह पटना के गांधी मैदान में आयोजित किया जा रहा है.