Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 19 जनवरी 2026 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

पहाड़ों पर आज से एक बेहद मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके प्रभाव से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लेह-लद्दाख में भारी बर्फबारी की संभावनाएं हैं. इस दौरान मैदानी इलाकों- दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में 23 से 25 जनवरी के बीच अच्छी बारिश हो सकती है. जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के दुर्गम और घने जंगलों वाले इलाके में रविवार को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में भारतीय सेना के आठ जवान घायल हो गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज भारत आ रहे हैं. वहीं, सीरिया की सरकार ने देश के लगभग पूरे हिस्से पर नियंत्रण का ऐलान कर दिया है. सीरिया की सरकार ने कुर्द नेतृत्व वाले सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज (एसडीएफ) के साथ संघर्षविराम समझौते की घोषणा कर दी है. पढ़ें सोमवार सुबह की टॉप खबरें...

अचानक सोनीपत में हिली धरती, नॉर्थ दिल्ली में था भूकंप का केंद्र

हरियाणा के सोनीपत में सोमवार सुबह 8:44 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार, भूकंप की तीव्रता 2.8 मैग्नीट्यूड रही और इसका केंद्र उत्तर दिल्ली में था. इससे पहले तिब्बत में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तव्रती रिक्टर स्केल पर 4 मापी गई थी.

India vs New Zealand Highlights, 3rd ODI: इंदौर वनडे में टीम इंड‍िया की हार, कोहली का शतक बेकार, न्यूजीलैंड ने ODI सीरीज जीतकर रचा इत‍िहास

न्यूज़ीलैंड ने रविवार को इंदौर में खेले गए तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के अंतिम मैच में टीम इंडिया को 41 रनों से हरा दिया. इस जीत के साथ ही न्यूज़ीलैंड ने वनडे सीरीज़ 2-1 से जीत ली है. ये पहली बार है जब न्यूज़ीलैंड ने भारत में वनडे सीरीज़ जीती है. मुकाबले में भारत को जीत के लिए 338 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन उसकी पूरी टीम 296 रनों पर सिमट गई.

पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में होगी बारिश... आज से शुरू हो रहा मौसम का नया 'आफतकाल'!

विराट कोहली ने इंदौर ODI में शतक जड़कर लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, सहवाग-सचिन पीछे छूटे

विराट कोहली ने इंदौर में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में शानदार शतक जड़ा. कोहली ने कुल मिलाकर 108 गेंदों पर 124 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और तीन छक्के शामिल रहे. कोहली के वनडे करियर का ये 54वां शतक रहा. वहीं उनके इंटरनेशनल करियर की ये 85वीं सेंचुरी रही. कोहली अब न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI में सबसे ज़्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज़ बन गए हैं.

किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सेना के 8 जवान घायल, ऑपरेशन 'त्राशी-I' जारी

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के दुर्गम और घने जंगलों वाले इलाके में रविवार को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में भारतीय सेना के आठ जवान घायल हो गए हैं. यह मुठभेड़ कई घंटों तक चली, जिसके बाद शाम के समय गोलीबारी थमी. फिलहाल पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है. इस अभियान को 'ऑपरेशन त्राशी-I' नाम दिया है.

आज भारत दौरे पर आएंगे UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन-जायद अल नहयान, PM मोदी संग अहम बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज भारत आ रहे हैं. राष्ट्रपति बनने के बाद यह शेख मोहम्मद बिन जायद की भारत की तीसरी आधिकारिक यात्रा होगी. इस दौरे में भारत-UAE बड़ी रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और वैश्विक मुद्दों पर अहम बातचीत होने की उम्मीद है.

सीरिया में आई शांति, सरकार और SDF में हुआ संघर्षविराम, राष्ट्रपति ने किया ऐलान

सीरिया की सरकार ने देश के लगभग पूरे हिस्से पर नियंत्रण का ऐलान कर दिया है. सीरिया की सरकार ने कुर्द नेतृत्व वाले सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज (एसडीएफ) के साथ संघर्षविराम समझौते की घोषणा कर दी है. सीरिया की सरकार और एसडीएफ के बीच यह समझौता ऐसे समय में हुआ है, जब दोनों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था.

विदर्भ ने रच दिया इतिहास... सौराष्ट्र को हराकर पहली बार जीती विजय हजारे ट्रॉफी

विदर्भ ने सौराष्ट्र को 38 रनों से हराकर अपनी पहली विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली. बेंगलुरु स्थित BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड-1 में हुए इस मुकाबले में विदर्भ ने सौराष्ट्र को जीत के लिए 318 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन उसकी पूरी टीम 279 रनो पर सिमट गई. वहीं, सौराष्ट्र दो बार विजय हजारे ट्रॉफी जीत चुका है और वो दूसरी बार रनर-अप बना.

