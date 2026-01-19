scorecardresearch
 
अचानक सोनीपत में हिली धरती, नॉर्थ दिल्ली में था भूकंप का केंद्र

सोनीपत और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में सोमवार सुबह 8:44 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.8 से 4.0 के बीच रही. इससे पहले तिब्बत में भी 4.0 तीव्रता का भूकंप आया था.

सोनीपत में भूकंप के तेज झटके. (Photo: Representational)
हरियाणा के सोनीपत में सोमवार सुबह 8:44 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. लोगों ने बताया कि झटके इतने तेज थे कि घरों की दीवारें, खिड़कियां और बिस्तर हिलने लगे, जिससे लोग दहशत में आ गए और घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) ने बताया कि दिल्ली में भी भूकंप के झकटे महसूस किए गए हैं.

शुरुआती जानकारी के अनुसार, भूकंप के ये झटके हल्की से मध्यम तीव्रता के बताया रहे हैं  जो रिक्टर स्केल पर अनुमानित 3.0 से 4.0 के बीच दर्ज किया गया, लेकिन सोनीपत और आसपास के इलाकों जैसे रोहतक, झज्जर के कुछ हिस्सों में भी भूकंप को महसूस किया गया.  स्थानीय लोगों ने इसे हाल के महीनों में आए झटकों से अधिक तेज बताया है.

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) ने बताया कि आज सुबह 8:44 बजे उत्तर भारत में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार, भूकंप की तीव्रता 2.8 मैग्नीट्यूड रही और इसका केंद्र उत्तर दिल्ली (North Delhi) में था.

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने बताया कि इससे पहले तिब्बत में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तव्रती रिक्टर स्केल पर 4 मापी गई थी.

आपको बता दें कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र जोन-4 (उच्च भूकंप संवेदनशील) में आता है. ये झटका स्थानीय फॉल्ट लाइनों (जैसे दिल्ली-मेरठ फॉल्ट या अरावली रेंज से जुड़ी) की वजह से आया माना जा रहा है. हाल के महीनों में दिल्ली-एनसीआर में कई हल्के झटके (2.5 से 4.0 मैग्नीट्यूड) आ चुके हैं, जो ऊर्जा रिलीज का संकेत हो सकते हैं.

