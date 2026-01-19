scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सेना के 8 जवान घायल, ऑपरेशन 'त्राशी-I' जारी

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के ऊपरी इलाकों में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में सेना के आठ जवान घायल हो गए. यह मुठभेड़ कई घंटे चली. सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है और अतिरिक्त बलों को तैनात किया गया है.

Advertisement
X
किश्तवाड़ में दो-तीन विदेशी आतंकियों के छिपे होने की आशंका है. (Photo- ITG)
किश्तवाड़ में दो-तीन विदेशी आतंकियों के छिपे होने की आशंका है. (Photo- ITG)

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के दुर्गम और घने जंगलों वाले इलाके में रविवार को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में भारतीय सेना के आठ जवान घायल हो गए. अधिकारियों के मुताबिक, यह मुठभेड़ कई घंटों तक चली, जिसके बाद शाम के समय गोलीबारी थमी. फिलहाल पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है.

सेना की जम्मू स्थित व्हाइट नाइट कोर ने इस अभियान को 'ऑपरेशन त्राशी-I' नाम दिया है. यह ऑपरेशन दोपहर करीब 12 बजे शुरू हुआ, जब सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम को चत्रू के उत्तर-पूर्व में सोनार इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली. इसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके दौरान आतंकियों से संपर्क स्थापित हुआ.

यह भी पढ़ें: किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़, जैश के आतंकियों के फंसे होने की आशंका

सम्बंधित ख़बरें

ड्रोन और स्निफर डॉग्स से सर्च तेज कर दिया गया (Photo: PTI)
गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू में आतंकी हलचल तेज, मुठभेड़ में तीन जवान घायल
Kashmir Ladakh weather and easier access via Zoji-la tunnel
लद्दाख के लिए गेमचेंजर साबित होगी जोजिला टनल, बढ़ेगी कनेक्टिविटी, देखें रिपोर्ट
Border Security Force (BSF) personnel patrol along the border (File Photo)
किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़, जैश के आतंकियों के फंसे होने की आशंका
Battle of Sobraon
दस हजार सिखों का बहा खून और ब्रिटिश चाल... जम्मू और कश्मीर के जन्म की कहानी
Car skids off slippery road in Sonamarg Jammu Kashmir
फिसलन से अनियंत्रित होकर स्किड हुई कार, देखें CCTV वीडियो

व्हाइट नाइट कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए कहा कि मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद जवानों ने पूरी बहादुरी और पेशेवर तरीके से आतंकियों की फायरिंग का जवाब दिया. सेना ने बताया कि कॉर्डन को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त बलों को शामिल किया गया है और नागरिक प्रशासन और अन्य सुरक्षा एजेंसियों मिलकर ऑपरेशन में जुटी हैं.

Advertisement

किश्तवाड़ में दो-तीन विदेशी आतंकी होने की आशंका

अधिकारियों के अनुसार, सर्च टीम के सामने 2 से 3 विदेशी आतंकी आए, जो पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े बताए जा रहे हैं. आतंकियों ने घेराबंदी तोड़ने के लिए अंधाधुंध फायरिंग की और ग्रेनेड भी फेंके. जवाबी कार्रवाई में सेना, सीआरपीएफ और पुलिस के अतिरिक्त जवानों को मौके पर भेजा गया.

यह भी पढ़ें: 'खतरे में किश्तवाड़ के रतले हाइड्रो प्रोजेक्ट की सुरक्षा! 29 कर्मियों के टेरर लिंक', J&K पुलिस ने दी वॉर्निंग 

इस दौरान करीब शाम 5.40 बजे तक रुक-रुक कर गोलीबारी होती रही. ग्रेनेड विस्फोट में घायल हुए आठों जवानों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है. अधिकांश को छर्रे लगने की पुष्टि हुई है.

ड्रोन, स्निफर डॉग्स की मदद से चल रहा सर्च ऑपरेशन

आतंकियों को पकड़ने के लिए ड्रोन, स्निफर डॉग्स और आधुनिक निगरानी उपकरणों की मदद ली जा रही है. यह इस साल जम्मू क्षेत्र में आतंकियों के साथ तीसरी मुठभेड़ है. गणतंत्र दिवस से पहले इलाके में सुरक्षा और सख्त कर दी गई है, ताकि किसी भी आतंकी साजिश को नाकाम किया जा सके.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement