Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 19 जनवरी 2026 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

IMF ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ा दिया है. वहीं, आठ यूरोपीय देशों ने एक साझा बयान जारी कर डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया है.

आईएमएफ ने बढ़ाया भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान (File Photo: ITG)

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 19 जनवरी, 2026 की खबरें और समाचार: IMF ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ा दिया है. वहीं, आठ यूरोपीय देशों ने एक साझा बयान जारी कर डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया है. इन खबरों के अलावा, दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव कस्टोडियल डेथ केस में दोषी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सज़ा निलंबन की अर्ज़ी खारिज कर दी है. पढ़ें सोमवार शाम की 10 बड़ी खबरें.


India GDP Growth: ट्रंप का टैरिफ भी फेल... भारत करेगा कमाल, IMF को इंडियन इकोनॉमी पर भरोसा

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने अपनी ताज़ा आउटलुक रिपोर्ट में भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ा दिया है. आईएमएफ ने FY 2025-26 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 70 बेसिस पॉइंट बढ़ाते हुए 7.3% कर दिया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि Q3 में उम्मीद से बेहतर नतीजे और चौथी तिमाही में मज़बूत रफ्तार नज़र आ रही है.

ट्रंप की टैरिफ धमकी पर यूरोप एकजुट, आठ देशों ने किया डेनमार्क-ग्रीनलैंड के समर्थन का ऐलान

आठ यूरोपीय देशों ने एक साझा बयान जारी कर डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया है. इन देशों ने आर्कटिक क्षेत्र में चल रहे सैन्य अभ्यास 'पोलर एंड्योरेंस' को नाटो की साझा सुरक्षा का एक अहम हिस्सा बताया है. इन देशों ने कहा है कि वे किसी भी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे.

जयशंकर के सामने आते ही पोलिश विदेश मंत्री ने मारी पलटी, पाकिस्तान जाकर कश्मीर पर की थी बात

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोर्स्की के साथ बैठक की है. इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की मांग की. उन्होंने यूक्रेन युद्ध और रूसी तेल पर टैरिफ के मुद्दे पर भारत को निशाना बनाए जाने को भी अनुचित और अन्यायपूर्ण बताया.

मणिकर्णिका घाट विवाद: सांसद संजय सिंह और पप्पू यादव की बढ़ी मुश्किलें, पुलिस ने भेजा 72 घंटे का अल्टीमेटम

मणिकर्णिका घाट पर 'फेक' वीडियो फैलाने के मामले में पुलिस ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और बिहार के नेता पप्पू यादव सहित अन्य के खिलाफ चौक थाने में 8 अलग-अलग FIR दर्ज की हैं. इन नेताओं को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 179 के तहत नोटिस जारी कर 72 घंटे के अंदर थाने आकर बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है.

उन्नाव कस्टोडियल डेथ केस: कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सजा निलंबन की अर्जी खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव कस्टोडियल डेथ केस में दोषी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सज़ा निलंबन की अर्ज़ी खारिज कर दी है. ये मामला बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत से जुड़ा है. सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई 10 साल की कठोर कारावास की सजा को निलंबित करने की मांग की थी.

बीजेपी में 'नबीन' अध्याय Live: अध्यक्ष पद के लिए 37 नामांकन पत्र दाखिल, हर पेपर पर 20 प्रस्तावकों के दस्तखत

बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया चल रही है. राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया में सबसे पहले नितिन नबीन अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं. इस दौरान अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और गडकरी जैसे प्रमुख नेता मौजूद है. सूत्रों का दावा है कि नितिन नबीन निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाएंगे और वह कल अध्यक्ष पद का शपथ ग्रहण करेंगे.

कर्नल सोफिया कुरैशी केस: सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार से पूछा, अब तक मंत्री पर केस चलाने की मंजूरी क्यों नहीं?

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने MP के मंत्री कुंवर विजय के खिलाफ जांच पूरी हो जाने के बावजूद MP सरकार की ओर से अभियोजन की मंज़ूरी न देने पर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने सरकार को दो हफ्ते अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.

क्यों डूब रहे हैं गंगा से ब्रह्मपुत्र-गोदावरी तक के इलाके... 23 करोड़ लोग खतरे की जद में

एक नई वैश्विक स्टडी के अनुसार भारत के कई बड़े नदी डेल्टा क्षेत्र तेजी से डूब रहे हैं. ये डूबना समुद्र के बढ़ते जल स्तर से भी तेज़ है. इससे गंगा-ब्रह्मपुत्र, महानदी, ब्राह्मणी और गोदावरी जैसे डेल्टा सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. शोधकर्ताओं का कहना है कि अत्यधिक भूजल निकासी इसाका मुख्य कारण है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है.

तेजी से बूढ़ा हो रहा चीन, शादियां करने से डर रहे लोग... एक साल में 40 लाख घटी आबादी

2025 में चीन की आबादी करीब 40 लाख (33.9 लाख) घटकर 1.405 अरब रह गई. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यह गिरावट 2024 की तुलना में ज्यादा तेज है और लगातार चौथा साल है जब चीन की जनसंख्या में कमी दर्ज की गई है. सोमवार को ये आंकड़े जारी हुए, जिससे स्पष्ट है कि चीन तेज़ी से बूढ़ा हो रहा है और लोग शादियां करने से भी डर रहे हैं.

बंगाल SIR केस: सुप्रीम कोर्ट ने ECI से पूछा- मतदाता के साथ BLA को क्यों नहीं आने दे रहे?

पश्चिम बंगाल में चल रही SIR प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. अदालत ने चुनाव आयोग से साफ पूछा कि जब किसी मतदाता को सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है तो उसके साथ बूथ लेवल एजेंट को प्रतिनिधि के तौर पर आने से क्यों रोका जा रहा है. इस दौरान वकील कपिल सिब्बल ने लंबित मामलों और सुनवाई केंद्रों की कमी पर चिंता जताई.
 

