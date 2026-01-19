scorecardresearch
 
जयशंकर के सामने आते ही पोलिश विदेश मंत्री ने मारी पलटी, पाकिस्तान जाकर कश्मीर पर की थी बात

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोर्स्की के साथ बैठक की है. इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की मांग की. उन्होंने यूक्रेन युद्ध और रूसी तेल पर टैरिफ के मुद्दे पर भारत को निशाना बनाए जाने को भी अनुचित और अन्यायपूर्ण बताया.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के मुद्दे पर पोलैंड को घेरा है (Photo: Reuters)
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के मुद्दे पर पोलैंड को घेरा है (Photo: Reuters)

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पाकिस्तान को लेकर पोलैंड के रुख पर कड़ी आपत्ति जताई है. दिल्ली में पोलैंड के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोर्स्की के साथ बैठक के दौरान जयशंकर ने पाकिस्तान को लेकर उन्हें घेरा और कहा कि पोलैंड को आतंकवाद के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस अपनाना चाहिए. 

विदेश मंत्री ने यूक्रेन युद्ध व रूसी तेल पर टैरिफ के मुद्दे पर भारत को निशाना बनाए जाने को 'अनुचित और अन्यायपूर्ण' बताया है.

इस दौरान विदेश मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि आतंकवाद के प्रति किसी भी तरह की नरमी स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने पोलैंड के विदेश मंत्री के सामने ही कहा कि पोलैंड को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहिए. उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए पोलैंड से कहा कि भारत के पड़ोस में सक्रिय आतंकी ढांचे को किसी भी तरह से बढ़ावा नहीं देना चाहिए.

कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान-पोलैंड के संयुक्त बयान में क्या कहा गया था

पिछले साल अक्टूबर में पोलैंड के विदेश मंत्री इस्लामाबाद गए थे. इस दौरान पाकिस्तान के साथ जारी संयुक्त बयान में कश्मीर का उल्लेख किया गया था.

बयान में कहा गया था, 'पोलिश पक्ष ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेकर जानकारी दी, जबकि पाकिस्तानी पक्ष ने जम्मू-कश्मीर विवाद पर अपना पक्ष रखा. दोनों पक्षों ने अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का पूर्ण सम्मान करते हुए सभी संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान तलाशने की जरूरत पर जोर दिया.'

भारत ने इसे अपने अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखा और इसकी निंदा की थी. अब विदेश मंत्री ने पोलैंड के विदेश मंत्री के समक्ष यह मुद्दा उठाया है.

बैठक के शुरुआत में विदेश मंत्री जयशंकर ने यूक्रेन युद्ध और रूसी तेल आयात को लेकर पश्चिमी देशों की आलोचना पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, 'मैं बार-बार यह कहता रहा हूं कि भारत को सेलेक्टिव तरीके से निशाना बनाना अनुचित और अन्यायपूर्ण है. मैं आज फिर यही बात दोहरा रहा हूं.'

जवाब में पोलैंड के विदेश मंत्री ने क्या कहा?

पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाए जाने के बाद पोलैंड के विदेश मंत्री भारत के रुख का समर्थन करते दिखे. विदेश मंत्री एस. जयशंकर की बातों से सहमति जताते हुए पोलैंड के विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोर्स्की ने कहा कि वो सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला करने की जरूरत से पूरी तरह सहमत हैं.

दिल्ली में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान जयशंकर ने स्पष्ट रूप से पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाया. इसके जवाब में पोलैंड के विदेश मंत्री सिकोर्स्की ने कहा, 'हम सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत पर आपसे सहमत हैं.'

