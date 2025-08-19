Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 19 अगस्त 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 19 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: खबरों के लिहाज से आज का दिन अहम है. विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री से कहा कि भारत-चीन संबंधों के लिए सीमा पर शांति जरूरी है. वहीं, व्हाइट हाउस में चल रही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की की मीटिंग खत्म हो गई. इन खबरों के अलावा, मुंबई में भारी बारिश के चलते आज स्कूल और कॉलेज बंद हैं. पढ़ें मंगलवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

'भारत-चीन संबंधों के लिए बॉर्डर पर शांति जरूरी...', चीनी विदेश मंत्री के साथ मीटिंग में बोले जयशंकर



चीन के विदेश मंत्री वांग यी मौजूदा वक्त में भारत दौरे पर हैं. विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोमवार को चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक की. जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष से कहा कि भारत-चीन संबंधों में सुधार के लिए सीमा पर शांति जरूरत है.

Trump-Zelenskyy meet: व्हाइट हाउस वार्ता खत्म, पुतिन-जेलेंस्की की मुलाकात के बाद होगी रूस-यूक्रेन और US की त्रिपक्षीय बैठक



व्हाइट हाउस में ट्रंप, जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं की बैठक खत्म हो गई. इसमें रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्ति पर चर्चा हुई. ट्रंप ने बताया कि उन्होंने पुतिन को फोन किया. इस दौरान रूस और यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय बैठक पर सहमति बनी है.

दिल्ली में बाढ़ का संकट, यमुना बाजार के निचले इलाकों में घुसा पानी, छतों पर रहने के लिए लोग मजबूर

दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान 205.48 मीटर को पार कर गया है, जिसके बाद यमुना बाजार के निचले इलाकों में पानी भर गया है. कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है और लोग अपने जरूरी सामान छतों पर ले जाकर शरण लेने को मजबूर हैं.

एशिया कप के लिए टीम इंडिया का आज ऐलान... गिल-सिराज को मिलेगा मौका? ये हो सकता है स्क्वॉड



एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान आज होगा. मुंबई में दोपहर 12 बजे चयन समिति की मीटिंग होगी. कप्तान सूर्यकुमार यादव के शामिल होने की संभावना है, जो चोट से उबरकर फिटनेस टेस्ट पास कर चुके हैं.

हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश, 389 सड़कें बंद, दो नेशनल हाईवे भी प्रभावित

हिमाचल प्रदेश में सोमवार की भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. भूस्खलन से 389 सड़कें, जिनमें 2 नेशनल हाईवे भी शामिल हैं, बंद हो गईं. कई जगह बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित रही.

गुजरात में 105 IPS और SPS अधिकारियों का बड़ा तबादला, 20 जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले

गुजरात सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 105 आईपीएस व एसपीएस अधिकारियों के तबादले किए. इसमें 74 आईपीएस और 31 एसपीएस अधिकारी शामिल हैं.

रणवीर की फिल्म 'धुरंधर' के सेट पर अचानक बीमार पड़े 100 से ज्यादा लोग, बुलवानी पड़ी पुलिस

बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह की मचअवेटेड एक्शन फिल्म 'धुरंधर' की शूटिंग इन दिनों लद्दाख के लेह जिले में चल रही है. लेकिन रविवार 17 अगस्त को सेट पर मौजूद 100 से ज्यादा लोगों की अचानक तबीयत खराब हो गई.

महाराष्ट्र: लगातार बारिश के बाद मुंबई के स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान, कई जिलों में रेड अलर्ट



मुंबई में लगातार बारिश से नागरिकों की पेरशानियां बढ़ गई हैं. मुंबई के कई इलाकों में जलभराव की खबरें आई हैं. सायन के गांधी मार्केट में जलभराव हो गया है. BMC ने ऐलान किया है कि शहर में जारी बारिश की वजह से आज मुंबई के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे.

सरकारी नौकरी: बॉम्बे हाईकोर्ट में नौकरी का मौका, सैलरी 2 लाख तक, जानें डिटेल



बॉम्बे हाई कोर्ट ने पर्सनल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस पोस्ट पर आवेदन करने वालों के पास विश्वविद्यालय की डिग्री होनी चाहिए.



FASTag Annual Pass को जबरदस्त रिस्पांस, चार दिन में इतने लाख लोगों ने किया एक्टिवेट

फास्टैग सालाना पास लॉन्च के 4 दिन के भीतर NHAI ने 5 लाख से ज़्यादा सालाना पास की बिक्री की है. NHAI का कहना है कि FASTag ने भारत में बिना किसी परेशानी के बढ़ती टेक्नोलॉजी ड्रिवेन मोबिलिटी की दिशा में एक और माइलस्टोन स्थापित कर लिया है.



