Team India Squad For Asia Cup: एशिया कप के लिए टीम इंडिया का आज ऐलान... गिल-सिराज को मिलेगा मौका? ये हो सकता है स्क्वॉड

एशिया कप में भारतीय टीम को ग्रुप-ए में पाकिस्तान, ओमान और यूएई के साथ रखा गया है. भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 10 सितंबर को दुबई ंमें यूएई से खेलेगी. एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान 19 अगस्त को होना है.

एशिया कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा 19 अगस्त को होनी है (Photo: Getty Images)
Team India Squad Announcement For Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 को शुरू होने में अब ज्यादा समय शेष नहीं है. एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 9 सितंबर को शुरू होगा और इसका निर्णायक मुकाबला 28 सितंबर को निर्धारित है. टी20 फॉर्मेट में होने जा रहा एशिया कप इस बार संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दो शहरों अबू धाबी और दुबई में होगा.

एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान अब तक नहीं हुआ है. लेकिन ये इंतजार आज (19 अगस्त) समाप्त होने वाला है. आज मुंबई में दोपहर 12 बजे से चयन समिति की मीटिंग होगी, जिसके बाद टीम का ऐलान किया जाएगा. मीटिंग में कप्तान सूर्यकुमार यादव के भी भाग लेने की संभावना है, जो चोट से पूरी तरह उबरकर फिटनेस टेस्ट पास कर चुके हैं. एशिया कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम कुछ इस तरह हो सकती है...

बल्लेबाज (3):  सूर्यकुमार यादव जहां भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे. वहीं स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों के तौर पर तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा का सेलेक्शन तय दिख रहा है. अभिषेक शर्मा ओपनिंग करेंगे, वहीं तिलक वर्मा और सूर्यकुमार के क्रमश: तीसरे एवं चौथे नंबर पर बैटिंग करने उतर सकते हैं. शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में से किसी एक को स्क्वॉड में बैकअप ओपनर के तौर पर जगह मिल सकती है. हालांकि यशस्वी का पलड़ा गिल पर भारी दिख रहा है.

विकेटकीपर (2): संजू सैमसन और जितेश शर्मा को विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर एशिया कप स्क्वॉड में जगह मिल सकती है. संजू सैमसन के अभिषेक शर्मा संग ओपनिंग की जिम्मेदारी निभाने की उम्मीद है. जबकि जितेश संजू सैमसन के बैकअप के तौर पर स्क्वॉड का हिस्सा हो सकते हैं.

संजू सैमसन, फोटो: Getty Images

तेज गेंदबाज (4): फास्ट बॉलिंग की अगुवाई जसप्रीत बुमराह कर सकते हैं. बुमराह के अलावा अर्शदीप सिंह के भी टीम में होने की पूरी संभावना है. वहीं तीसरे स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज के तौर पर हर्षित राणा को तवज्जो मिल सकती है. प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज भी सेलेक्शन की रेस में हैं, लेकिन हर्षित को शायद यूएई जाने का मौका मिले.

ऑलराउंडर (4): हेड कोच गौतम गंभीर भारतीय बल्लेबाजी में गहराई की वकालत करते रहे हैं. ऐसे में ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक पंड्या, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे और अक्षर पटेल को स्क्वॉड में जगह मिल सकती है. हार्दिक और शिवम बैटिंग ऑलराउंडर हैं. जबकि सुंदर और अक्षर स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडर हैं.

यह भी पढ़ें: एक बार नहीं एशिया कप में 3 बार टकराएंगे भारत और पाकिस्तान... ऐसे बन रहा संयोग

स्पिनर (2): विशेषज्ञ स्पिनरों के तौर पर कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती का टीम में चुना जाना तय नजर आ रहा है. ये दोनों खिलाड़ी क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में हालिया समय में शानदार फॉर्म में रहे हैं.

एशिया कप के लिए भारत का संभावित 15 सदस्यीय स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल/शुभमन गिल, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जितेश शर्मा, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे.

ये खिलाड़ी भी चयन के दावेदार: श्रेयस अय्यर, रियान पराग, मोहम्मद सिराज, साई सुदर्शन, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, ध्रुव जुरेल, प्रसिद्ध कृष्णा, रिंकू सिंह, मोहम्मद शमी.

भारतीय टीम को एशिया कप में ग्रुप-ए में पाकिस्तान, ओमान और यूएई के साथ रखा गया है. जबकि ग्रुप-बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, हॉन्ग कॉन्ग और अफगानिस्तान की टीमें हैं. भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 10 सितंबर को दुबई ंमें यूएई से खेलेगी. फिर उसका अगला मुकाबला 14 सितंबर को दुबई में ही पाकिस्तान से होगा. भारतीय टीम अपना आखिरी ग्रुप मुकाबला 19 सितंबर को अबू धाबी में ओमान से खेलेगी. एशिया कप में दोनों ग्रुप से टॉप पर रहने वाली 2-2 टीमें सुपर-4 स्टेज में पहुंचेंगी. फिर सुपर-4 स्टेज की टॉप-2 टीमों के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा.

