रणवीर की फिल्म 'धुरंधर' के सेट पर अचानक बीमार पड़े 100 से ज्यादा लोग, बुलवानी पड़ी पुलिस

बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह की मचअवेटेड एक्शन फिल्म 'धुरंधर' की शूटिंग इन दिनों लद्दाख के लेह जिले में चल रही है. लेकिन रविवार 17 अगस्त को सेट पर मौजूद 100 से ज्यादा लोगों की अचानक तबीयत खराब हो गई. जिसके बाद हडकंप मच गया. जानकारी के मुताबिक सभी को फूड पॉइजनिंग हो गई है. पुलिस ने फिल्म के सेट पर पहुंचकर इस मामले की जांच शुरू कर दी है.

न्यूज एजेंसी के मुताबिक फिल्म 'धुरंधर' का पूरा क्रू इस वक्त लेह-लद्दाख में शूटिंग कर रहा है. 17 अगस्त को लेह के गुरुद्वारा पत्थर साहिब के पास एक सीक्वेंस शूट हो रहा था. लंच के वक्त 600 से ज्यादा लोगों को खाना सर्व किया गया था. खाना खाने के बाद से ही लोगों की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई.

कैसी है अब लोगों की तबीयत?

एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि एक फिल्म यूनिट के 100 से ज्यादा कर्मचारियों को फूड पॉइजनिंग के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्होंने बताया कि सभी की हालत स्थिर है. अचानक पेट में तेज दर्द, सिरदर्द और उल्टी की शिकायत के बाद रविवार देर रात मरीजों को एसएनएम अस्पताल लाया गया था.

डॉक्टर ने क्या कहा?

अधिकारी ने कहा, 'जांच के लिए खाने के सैंपल ले लिए गए हैं.' वहीं अस्पताल के एक डॉक्टर ने कहा कि यह फूड पॉइजनिंग का मामला है. डॉक्टर ने कहा, 'सूचना मिलने के बाद हमने सभी विभागों के अपने सभी कर्मचारियों को बुलाया और स्थिति को संभाला. भीड़भाड़ वाले इमरजेंसी वार्ड में अफरा-तफरी जैसी स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को बुलाया गया था. उन्होंने कहा कि सभी मरीजों की हालत स्थिर हैं और उनमें से ज्यादातर को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है.

कब रिलीज होगी फिल्म धुरंधर?

रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की 50 दिनों की शूटिंग अभी बाकी है. ऐसे में मेकर्स जल्द ही शूट पूरा करने चाहते है. ताकि फिल्म 5 दिसंबर 2025 को रिलीज किया जा सके. फिल्म धुरंधर को आदित्य धर ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है. रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म में आर. माधवन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसे एक्टर्स शामिल हैं.

