Iran Protest Live: ईरान में बढ़ीं खामेनेई की मुश्किलें, कई शहरों में सुरक्षाकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त झड़प

Iran Protest: ईरान में अशांति बढ़ती जा रही है. पिछले 6 दिनों से ईरान में कट्टरपंथी शासन के खिलाफ जनता ने सड़कों पर विद्रोह के हालात पैदा कर दिये हैं. आज भी देश के कई हिस्सों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प हुई है. बीते 2 दिनों में 7 लोगों की मौत हो चुकी है और शहर-शहर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं. . हमादान के असदाबाद में प्रदर्शनकारी अवाम ने खामेनेई की फौज ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी की बेस पर कब्जे का दावा किया है. विरोध के पीछे कारण ईरानी अर्थव्यवस्था की बुरी हालत है क्योंकि एक डॉलर ईरान में करीब 14 लाख रियाल में मिलने लगा है.कई प्रदर्शनकारियों को देश के सुप्रीम लीडर, अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ नारे लगाते सुना गया, जबकि कुछ ने राजशाही बहाल करने की मांग की.