लाइव अपडेट

Iran Protest Live: ईरान में बढ़ीं खामेनेई की मुश्किलें, कई शहरों में सुरक्षाकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त झड़प

aajtak.in | नई दिल्ली | 03 जनवरी 2026, 7:35 AM IST

Anti-Khamenei Protest Live Updates: ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शनों के कारण स्कूल बंद कर दिए गए हैं. अधिकारियों ने बैंक हॉलिडे घोषित करने के बाद देशभर में स्कूल, यूनिवर्सिटी और सरकारी संस्थानों को बंद कर दिया. इस कदम को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों को रोकने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि अधिकारियों का तर्क है कि ये फैसला बंद ठंड के मौसम में एनर्जी बचाने की ज़रूरतों के कारण लिया गया है लेकिन कई ईरानी इसे सुरक्षा के मद्देनजर एहतियाती कदम मान रहे हैं.

Iran Protest: ईरान में अशांति बढ़ती जा रही है. पिछले 6 दिनों से ईरान में कट्टरपंथी शासन के खिलाफ जनता ने सड़कों पर विद्रोह के हालात पैदा कर दिये हैं. आज भी देश के कई हिस्सों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प हुई है. बीते 2 दिनों में 7 लोगों की मौत हो चुकी है और शहर-शहर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं. . हमादान के असदाबाद में प्रदर्शनकारी अवाम ने खामेनेई की फौज ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी की बेस पर कब्जे का दावा किया है. विरोध के पीछे कारण ईरानी अर्थव्यवस्था की बुरी हालत है क्योंकि एक डॉलर ईरान में करीब 14 लाख रियाल में मिलने लगा है.कई प्रदर्शनकारियों को देश के सुप्रीम लीडर, अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ नारे लगाते सुना गया, जबकि कुछ ने राजशाही बहाल करने की मांग की.

7:35 AM (6 मिनट पहले)

Anti-Khamenei Protest: ईरानी अधिकारी ने अमेरिका और इजरायल पर लगाया आरोप

Posted by :- Kishor

ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी अली लारिजानी ने ईरान में हो रहे प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका और इजरायल का हाथ होने का आरोप लगाया है. अधिकारियों द्वारा विरोध प्रदर्शनों के जवाब में यह आरोप अक्सर लगाया जाता रहा है. लारिजानी ने एक्स पर लिखा, “ट्रंप को यह समझना चाहिए कि इस घरेलू मामले में अमेरिका का दखल पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर देगा और अमेरिकी हितों के विनाश का कारण बनेगा. अमेरिकी जनता को यह जानना चाहिए कि इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत ट्रंप ने ही की है और उन्हें अपने सैनिकों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए.”

7:30 AM (11 मिनट पहले)

Protest in Iran: खामेनेई के खिलाफ जमकर हो रही नारेबाजी

Posted by :- Kishor

ईरान की सड़कों पर सुप्रीम लीडर खामेनेई को तानाशाह बताकर मुर्दाबाद वाले नारे बुलंद हो रहे हैं. तेहरान से शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन ईरान के दूसरे इलाकों में भी फैलता जा रहा है. उग्र प्रदर्शनकारी एक तो ईरान में तबाह हो रही इकॉनोमी का विरोध कर रहे हैं. दूसरे खामेनेई हुकूमत का विरोध कर रहे हैं और तीसरे ईरान से निर्वासित शाह रेजा पेहलावी का समर्थन भी कर रहे हैं.

