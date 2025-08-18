scorecardresearch
 
लाइव अपडेट

Trump-Zelenskyy meet Live Updates: व्हाइट हाउस पहुंचे यूरोपीय नेता, ट्रंप संग मुलाकात से पहले जेलेंस्की बोले- यूक्रेन नई सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैयार

aajtak.in | नई दिल्ली | 18 अगस्त 2025, 10:38 PM IST

यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमीर जेलेंस्की व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे. उनके साथ कुछ यूरोपीय देशों के नेता भी ट्रंप से मिलेंगे. इस बैठक में रूस और यूक्रेन के बीच करीब चार वर्षों से चल रहे युद्ध को समाप्त करने पर चर्चा होनी है.

यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमीर जेलेंस्की अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं. वह कुछ देर बाद व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे. उनके साथ कुछ यूरोपीय देशों के नेता भी ट्रंप से मिलेंगे. इस बैठक में रूस और यूक्रेन के बीच करीब चार वर्षों से चल रहे युद्ध को समाप्त करने पर चर्चा होनी है. जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 'मैं वॉशिंगटन पहुंच चुका हूं. हम सभी इस जंग को जल्द से जल्द और विश्वसनीय रूप से खत्म करने के लिए तैयार हैं.'
 

10:32 PM (8 मिनट पहले)

Trump Zelenskyy meet Live: पुतिन को रोकने के लिए वैश्विक दबाव जरूरी- जेलेंस्की

Posted by :- deepak mishra

ट्रंप के साथ अपनी बैठक से कुछ मिनट पहले, जेलेंस्की ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यूक्रेन की प्राथमिकता देश और यूरोप दोनों के लिए विश्वसनीय और स्थायी शांति सुनिश्चित करना है.

10:29 PM (11 मिनट पहले)

US Ukraine President Meet: यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस पहुंचीं

Posted by :- deepak mishra

यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोदिमीर जेलेंस्की से मिलने के लिए व्हाइट हाउस पहुंचीं.

10:27 PM (14 मिनट पहले)

Trump Zelenskyy meet Live: नाटो महासचिव व्हाइट हाउस पहुंचे

Posted by :- deepak mishra

नाटो महासचिव मार्क रूटे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की से मिलने के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे.

