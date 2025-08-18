Trump-Zelenskyy meet Live Updates: व्हाइट हाउस पहुंचे यूरोपीय नेता, ट्रंप संग मुलाकात से पहले जेलेंस्की बोले- यूक्रेन नई सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैयार

यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमीर जेलेंस्की अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं. वह कुछ देर बाद व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे. उनके साथ कुछ यूरोपीय देशों के नेता भी ट्रंप से मिलेंगे. इस बैठक में रूस और यूक्रेन के बीच करीब चार वर्षों से चल रहे युद्ध को समाप्त करने पर चर्चा होनी है. जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 'मैं वॉशिंगटन पहुंच चुका हूं. हम सभी इस जंग को जल्द से जल्द और विश्वसनीय रूप से खत्म करने के लिए तैयार हैं.'
ट्रंप के साथ अपनी बैठक से कुछ मिनट पहले, जेलेंस्की ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यूक्रेन की प्राथमिकता देश और यूरोप दोनों के लिए विश्वसनीय और स्थायी शांति सुनिश्चित करना है.
यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोदिमीर जेलेंस्की से मिलने के लिए व्हाइट हाउस पहुंचीं.
नाटो महासचिव मार्क रूटे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की से मिलने के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे.
