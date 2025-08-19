सरकारी नौकरी: बॉम्बे हाईकोर्ट में नौकरी का मौका, सैलरी 2 लाख तक, जानें डिटेल

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका है. दरअसल, बॉम्बे हाई कोर्ट (BHC) ने पर्सनल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bombayhighcourt.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

क्या होनी चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

इस पोस्ट पर आवेदन करने वालों के पास विश्वविद्यालय की डिग्री होनी चाहिए या उच्च न्यायालय में 8 से 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए. विधि डिग्री धारकों ( Law Degree Holder)को प्राथमिकता दी जाएगी.

यहां चेक करें आयु सीमा

इस पोस्ट पर आवेदन करने वालों की अधिकतम उम्र 38 साल होनी चाहिए.

कितना मिलेगा वेतन

अगर आपका इस पोस्ट के लिए सेलेक्शन होता है तो आपको ₹67700- ₹208700 प्रति माह सैलरी दी जाएगी.

कैसे होगा सेलेक्शन

सेलेक्शन के लिए पहले लिखित परीक्षा ली जाएगी. जिसमें पास होने वालों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.

यहां चेक करें परीक्षा पैटर्न

शॉर्टहैंड और टाइपिंग टेस्ट 40-40 अंकों का होगा.

वाइवा 20 अंकों का होगा.

शॉर्टहैंड और टाइपिंग टेस्ट के लिए न्यूनतम 20-20 अंक निर्धारित किए गए हैं.

वाइवा के लिए 8 अंक निर्धारित किये गये हैं.

शॉर्टहैंड ट्रांसक्रिप्शन और टाइपिंग परीक्षा कंप्यूटर पर आयोजित की जाएगी.

केवल वे अभ्यर्थी जो शॉर्टहैंड डिक्टेशन परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे, टाइपिंग परीक्षा के लिए पात्र होंगे.

टाइपिंग टेस्ट पास करने के बाद वे वाइवा में भाग ले सकेंगे.

Advertisement

जानें कैसे करें आवेदन

आधिकारिक वेबसाइट bhc.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें.

आवश्यक डिटेल दर्ज रजिस्ट्रेशन करें.

अपने पंजीकृत क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉग इन करें.

फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.

शुल्क का भुगतान करके फॉर्म जमा करें.

भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट रखें.

यहां चेक करें नोटिफिकेशन

---- समाप्त ----