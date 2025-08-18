scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली में बाढ़ का संकट, यमुना बाजार के निचले इलाकों में घुसा पानी, छतों पर रहने के लिए लोग मजबूर

दिल्ली में यमुना (Yamuna) का जलस्तर खतरे के निशान 205.48 मीटर को पार कर गया है, जिसके बाद यमुना बाजार के निचले इलाकों में पानी भर गया है. कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है और लोग अपने जरूरी सामान छतों पर ले जाकर शरण लेने को मजबूर हैं. लोगों ने प्रशासन से तुरंत मदद की गुहार लगाई है. लगातार बारिश की स्थिति में हालात और बिगड़ सकते हैं.

Advertisement
X
दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात (Photo: Screengrab)
दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात (Photo: Screengrab)

दिल्ली में यमुना नदी  का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर जाने से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. सोमवार को जैसे ही पानी का स्तर 205.48 मीटर के पार पहुंचा, यमुना बाजार (Yamuna Bazar) समेत कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया.

यमुना बाजार की गलियों में भरा पानी

ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार, यमुना बाजार की गलियों और घरों में सुबह से ही पानी भरना शुरू हो गया था. स्थानीय निवासी अपने कपड़े, बर्तन, खाने-पीने का सामान, गहने और जरूरी दस्तावेजों को समेटकर छतों पर पहुंचाने लगे हैं. जिन परिवारों के पास ऊपरी मंजिल नहीं है, वो छतों पर अस्थायी शरण लेने को मजबूर हैं.

सम्बंधित ख़बरें

शोरूम में आग लगने से चार की मौत (Photo: AI-generated)
दिल्ली: राजा गार्डन में इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में लगी भीषण आग, चार लोगों की हुई मौत 
BR Gavai, Chief Justice of India
Delhi पर CJI की कड़ी टिप्पणी 
Nal Damyanti Dance
ओडिसी नृत्य में सजी नल-दमयंती की गाथा, गुरु रंजना गौहर के निर्देशन में जीवंत हुई पौराणिक प्रेम कहानी 
केंद्रीय मंत्रियों के साथ PM मोदी की अहम बैठक
PM मोदी ने बुलाई अहम मीटिंग, अमित शाह और राजनाथ सहित कई मंत्री रहे मौजूद, इन मुद्दों पर हुई चर्चा 
खबरें असरदार: मुंबई-दिल्ली पर आसमानी आफत, किश्तवाड़ में सेना ने बनाया पुल 

लोगों ने बताया कि यदि बारिश और तेज हुई तो हालात और भी खतरनाक हो सकते हैं. उनका कहना है कि छतों पर न तो कोई शरण है और न ही पर्याप्त इंतजाम. नीचे पानी भरा है और ऊपर खुले आसमान के नीचे रहना मजबूरी है. कई परिवारों में छोटे बच्चे और बुजुर्ग हैं, जिन्हें संभालना सबसे मुश्किल साबित हो रहा है.

लोगों ने प्रशासन से मांगी मदद

Advertisement

लोगों ने प्रशासन से तुरंत मदद की मांग की है. उनका कहना है कि सुबह से ही बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अब तक कोई पुख्ता राहत व्यवस्था नहीं की गई है. लोग खाने-पीने और सुरक्षित ठिकाने की तलाश में भटक रहे हैं.

यमुना बाजार इलाका नदी किनारे होने के कारण हर साल बाढ़ की चपेट में आता है, लेकिन इस बार हालात ज्यादा बिगड़े हुए हैं. इलाके के सबसे ज्यादा प्रभावित घर वही हैं, जो बिल्कुल नदी के किनारे और निचली सतह पर बने हुए हैं. स्थानीय लोगों के मुताबिक, जलभराव से गंदगी और बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है.

बारिश होने पर और बिगड़ सकते हैं हालात

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बारिश का दौर जारी रहा तो यमुना का जलस्तर और ऊपर जा सकता है, जिससे राजधानी दिल्ली में यातायात और अन्य सेवाएं भी प्रभावित होंगी. इस वक्त यमुना बाजार का नजारा किसी डूबे हुए कस्बे जैसा है जहाँ लोग अपने घरों से निकलने की बजाय छतों पर फंसे हुए हैं और राहत और बचाव टीम का इंतजार कर रहे हैं.

 

---- समाप्त ----
इनपुट - अनमोल बाली
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement