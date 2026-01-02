scorecardresearch
 
Aaj ka Rashifal 3 जनवरी 2026: मेष राशि वालों को कार्यक्षेत्र में मिलेगा मान-सम्मान, जानें क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Rashifal 3 जनवरी 2026, Horoscope Today: महत्वपूर्ण चर्चाओं में आप प्रभावी ढंग से अपनी बात रख पाएंगे. आत्मविश्वास के साथ लिए गए निर्णय आपको बड़ा आर्थिक लाभ पहुंचा सकते हैं.

मेष: कार्यक्षेत्र में मिलेगा मान-सम्मान
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन संपर्कों को मजबूत करने वाला है. आपके कामकाज में विस्तार होगा.  सहयोगियों के साथ आपका भाईचारा बढ़ेगा. लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने से आपको बड़ी सफलता मिल सकती है. सामाजिक आयोजनों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी. साख में इजाफा होगा.

शुभ अंक: 3, 8, 9

शुभ रंग: ब्राउन

आज का उपाय: हनुमान जी की पूजा करें और तेल-तिलहन का दान करें.

वृष: परिवार में बना रहेगा सुखद माहौल
वृष राशि वालों के लिए आज अपनों के साथ समय बिताने का दिन है. आपके वित्त प्रबंधन में सुधार होगा. बड़ों के आशीर्वाद से रुके हुए कार्य पूरे होंगे. आपकी विनम्रता और विवेक की हर तरफ तारीफ होगी. दोस्तों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा.

शुभ अंक: 3, 5, 6, 8

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: महावीर हनुमान की वंदना करें और भव्यता बनाए रखें.

मिथुन: तरक्की की राह होगी आसान
मिथुन राशि के जातक आज रचनात्मक कार्यों में रुचि लेंगे. आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे. आप दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. योजनाबद्ध तरीके से काम करना आपको लाभ दिलाएगा. मधुर व्यवहार के कारण आपके निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. यात्रा के भी योग बन रहे हैं.

शुभ अंक: 3, 5, 8

शुभ रंग: हल्का नीला

आज का उपाय: शनि देव से संबंधित वस्तुओं का दान करें और व्यवस्था सुधारें.

कर्क: सोच-समझकर करें निवेश
कर्क राशि वालों को आज आर्थिक मामलों में सावधानी बरतनी होगी. खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए बजट बनाकर चलें. न्यायिक मामलों में धैर्य रखना ही समझदारी है. हालांकि, अधिकारी वर्ग का सहयोग आपको मिलता रहेगा. जोखिम भरे निवेश से आज बचना ही आपके लिए बेहतर होगा.

शुभ अंक: 2, 3, 5, 8

शुभ रंग: श्वेत

आज का उपाय: निरंतरता बनाए रखें और हनुमान जी के दर्शन करें.

सिंह: आर्थिक मोर्चे पर मिलेगी बड़ी सफलता
सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है. आपके प्रबंधन कौशल की सराहना होगी और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं. महत्वपूर्ण चर्चाओं में आप प्रभावी ढंग से अपनी बात रख पाएंगे. आत्मविश्वास के साथ लिए गए निर्णय आपको बड़ा आर्थिक लाभ पहुंचा सकते हैं.

शुभ अंक: 1, 3

शुभ रंग: जामुनी

आज का उपाय: सुबह जल्दी उठें और शनि देव को तेल अर्पित करें.

कन्या: नेतृत्व क्षमता में होगा सुधार
कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन नेतृत्व करने का है. आपकी रचनात्मक सोच और सकारात्मक व्यवहार से लोग प्रभावित होंगे. प्रशासनिक कार्यों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी. परिजनों के साथ स्नेह बना रहेगा और बड़ों का सहयोग आपकी सफलता के मार्ग को प्रशस्त करेगा.

शुभ अंक: 3, 5, 8

शुभ रंग: समुद्री

आज का उपाय: संवाद बढ़ाएं और हनुमान जी की आरती करें.

तुला: भाग्य का मिलेगा भरपूर साथ
तुला राशि के जातकों के लिए आज किस्मत के सितारे बुलंद हैं. आपके प्रबंधकीय कौशल से लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा. आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि जगेगी और समाज कल्याण के कार्यों से जुड़ने का मौका मिलेगा. आत्मविश्वास के साथ काम करें, आज संकोच करने की आवश्यकता नहीं है.

शुभ अंक: 3, 5, 6, 8

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: धर्म कार्यों में हिस्सा लें और तिल का दान करें.

वृश्चिक: सेहत और रिश्तों पर दें ध्यान
वृश्चिक राशि वालों को आज अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत है. कार्यक्षेत्र में दबाव महसूस हो सकता है, इसलिए काम के बीच आराम जरूर करें. दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखें. निजी संबंधों में साझीदारों का सहयोग आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा.

शुभ अंक: 3, 8, 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: विनम्र रहें और शनि मंदिर में दीपक जलाएं.

धनु: टीम वर्क से हासिल करेंगे मुकाम
धनु राशि के जातक आज टीम के साथ मिलकर शानदार परिणाम देंगे. पेशेवर चर्चाओं में आपकी राय को महत्व मिलेगा. अहंकार और जिद से दूर रहें, वरना बनते काम बिगड़ सकते हैं. लेन-देन में पारदर्शिता रखें और अपनों के साथ खुशियां बांटें.

शुभ अंक: 3, 8

शुभ रंग: पीतांबरी

आज का उपाय: अपने वचनों का पक्का रहें और हनुमान जी की पूजा करें.

मकर: मेहनत से संवरेंगे काम
मकर राशि वालों के लिए आज कड़ी मेहनत का दिन है. पेशेवर मोर्चे पर आपका कौशल निखरेगा. सहकर्मियों के सहयोग से लंबित कार्य पूरे होंगे. हालांकि, व्यक्तिगत मामलों में थोड़ी देरी हो सकती है. जोखिम वाले कार्यों से दूर रहें और तर्कों के साथ अपनी बात रखें.

शुभ अंक: 6, 8, 9

शुभ रंग: गहरा नीला

आज का उपाय: तर्कशील रहें और शनि देव को तेल चढ़ाएं.

कुंभ: ऊर्जा और उत्साह से भरा दिन
कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी सक्रिय रहने वाला है. दोस्तों के साथ समय बीतेगा और शिक्षण कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी. आप जो भी काम हाथ में लेंगे, उसे समय पर पूरा करेंगे. अपनी विनम्रता बनाए रखें, इससे आपके संबंधों में मजबूती आएगी.

शुभ अंक: 3, 5, 8

शुभ रंग: नीलम समान

आज का उपाय: कार्यों में स्पष्टता लाएं और शनि दान करें.

मीन: बड़ों का सम्मान दिलाएगा उन्नति
मीन राशि वालों को घर का माहौल शांतिपूर्ण बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए. स्वार्थ से ऊपर उठकर काम करें. अतिथि आगमन से घर में चहल-पहल रहेगी. पेशेवर प्रयासों में तेजी आएगी, लेकिन जल्दबाजी में कोई गलत फैसला न लें. बड़ों का सम्मान करना आपकी प्रगति की कुंजी है.

शुभ अंक: 3, 8

शुभ रंग: पीतवर्ण

आज का उपाय: बड़प्पन बनाए रखें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.
 

