महाराष्ट्र: लगातार बारिश के बाद मुंबई के स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान, कई जिलों में रेड अलर्ट

महाराष्ट्र (Maharashtra) की राजधानी मुंबई में लगातार बारिश से नागरिकों की पेरशानियां बढ़ गई हैं. भारतीय मौसम विभाग ने सोमवार को शहर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया और रायगढ़, रत्नागिरी, सतारा, कोल्हापुर और पुणे सहित महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है.

मुंबई के कई इलाकों में जलभराव की खबरें आई हैं. सायन के गांधी मार्केट में जलभराव हो गया है. बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने ऐलान किया है कि शहर में जारी बारिश की वजह से मंगलवार, 19 अगस्त को मुंबई के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. भारतीय मौसम विभाग ने कल यानी मंगलवार, 19 अगस्त 2025 को मुंबई शहर और उपनगरों के लिए रेड अलर्ट (अत्यधिक भारी बारिश) की चेतावनी जारी की है.

इसको देखते हुए, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (BMC) मुंबई (शहर और उपनगर) के सभी सरकारी, निजी और नगरपालिका स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान किया है.

(Photo: PTI)

किस इलाके में कितनी बारिश हुई?

एजेंसी के मुताबिक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई के कई इलाकों में सोमवार को नौ घंटों में 100 मिमी से ज़्यादा बारिश हुई, जिसमें पूर्वी उपनगर विक्रोली में 135 मिमी बारिश के साथ सबसे ज़्यादा बारिश हुई.

Advertisement

(Photo: AP)

आईएमडी द्वारा शेयर किए गए आंकड़ों के मुताबिक, सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच विक्रोली में सबसे ज़्यादा 135.5 मिमी बारिश दर्ज की गई, इसके बाद चेंबूर में 124 मिमी, सांताक्रूज़ में 123.9 मिमी और जुहू में 123.5 मिमी बारिश दर्ज की गई.

(Photo: AFP)

पश्चिमी उपनगर बांद्रा में इस दौरान 102.5 मिमी बारिश हुई, जबकि महालक्ष्मी में 45 मिमी बारिश दर्ज की गई. आईएमडी अधिकारी ने बताया कि साउथ मुंबई में भायखला में 88.5 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि कोलाबा वेधशाला में 45.2 मिमी बारिश दर्ज की गई.

(Photo: AFP)

बृहन्मुंबई नगर निगम के अधिकारियों ने पहले बताया था कि दोपहर 2 बजे के बाद बारिश की स्पीड कम हो गई. उन्होंने बताया कि दादर, वर्ली, चेंबूर, सायन, जुहू, विक्रोली आदि इलाकों में सुबह 8.30 बजे से दोपहर 2.30 बजे के बीच 150 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई.

यह भी पढ़ें: मुंबई में बारिश का अलर्ट, राजधानी समेत जानें अपने शहर के मौसम का हल

(Photo: PTI)

पुलिस ने जारी की चेतावनी...

ग्रेटर मुंबई पुलिस प्रमुख ने सावधानी बरतने की सलाह देते हुए कहा, "ऑरेंज अलर्ट के तहत भारी बारिश जारी रहने के कारण, कई इलाकों से जलभराव और विजिबिलिटी कम होने की खबरें आ रही हैं."

आकासा एयर और इंडिगो जैसी एयरलाइनों ने यात्रियों के लिए सलाह जारी की है, जिसमें उन्हें वक्त से पहले निकलने के लिए कहा गया है क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले कुछ रास्तों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति देखी गई है.

---- समाप्त ----